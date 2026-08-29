Del videojuego a la repisa: el boom de los juguetes y coleccionables gamer

Con 26 millones de gamers en Argentina, la pasión por los videojuegos se expande al coleccionismo y transforma los objetos físicos en símbolos de identidad.

Los videojuegos dejaron de ser un mero entretenimiento para convertirse en una cultura global de masas. En Argentina, 26 millones de personas se identifican como gamers —lo que representa al 56% de la población nacional— según datos de la consultora de la industria Newzoo. Sin embargo, la verdadera revolución del sector ocurre fuera de la pantalla: hoy, el entusiasmo trasciende consolas y PCs para instalarse en el plano físico mediante el coleccionismo y los juguetes temáticos.

Este fenómeno va acompañado de proyecciones económicas extraordinarias a nivel global. De acuerdo con el informe de Global Market Insights, el mercado mundial de merchandising gamer alcanzará los USD 36.800 millones en 2026 (tras cerrar 2025 en USD 31.700 millones) y mantendrá un crecimiento anual compuesto del 20,5% proyectado hasta 2035.

Del videojuego al coleccionismo En este contexto, ser gamer implica identificarse profundamente con universos narrativos, personajes e íconos de la cultura pop. Es ahí donde los productos físicos —desde figuras de acción y estatuas de colección hasta réplicas e interactivos— se consolidan como objetos de deseo indispensables para fanáticos de todas las edades.

Los videojuegos dejaron de ser un mero entretenimiento para convertirse en una cultura global de masas. Archivo. El verdadero fanático del gaming busca conectar con sus historias favoritas más allá del monitor. Los juguetes gamers no son solo objetos decorativos; son una extensión de la experiencia de juego que permite a los fans llevar un pedazo de sus mundos virtuales a la vida real.

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