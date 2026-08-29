Denunciaron que buscaron vender pingüinos del ex Aquarium y piden liberarlos

“Salida es la libertad, no el negocio”. Con esa consigna, integrantes del Observatorio Ciudadano GEO Naturaleza volvieron a reclamar por el destino de los animales que permanecen en el predio del ex Aquarium de Mar del Plata y denunciaron un presunto intento de comercializar a cuatro pingüinos .

La polémica se reavivó luego de que, en el marco de la quiebra de Plunimar S.A., la sindicatura valuara en US$ 40.000 a cuatro pingüinos saltarrocas que continúan en las instalaciones. Para los activistas, pretender incluir a los ejemplares entre los bienes que podrían liquidarse para afrontar las deudas de la empresa constituye un “atropello ético e ilegal”.

A través de un posteo, Juan Antonio Lorenzani, integrante de GEO Naturaleza - Observatorio Ciudadano, cuestionó con dureza la posibilidad de que los animales sean vendidos. “Venta de pingüinos. En el MdP Aquarium... ¿En serio?”, expresó antes de advertir que la situación es consecuencia de “años de omisión y permisividad” por parte del Estado nacional, provincial y municipal.

“Pretender ahora resolver el problema rematando o comercializando la fauna silvestre es un atropello ético e ilegal”, sostuvo. En ese sentido, recordó que la fauna protegida por la Ley Nacional 22.421 “no se vende, no se regala y no se liquida”.

La denuncia presentada ante la Fiscalía en abril continúa su curso. El reclamo apunta a que se investigue cualquier posible intento de comercialización de los ejemplares y se cumpla con la normativa vigente sobre conservación de fauna, que establece restricciones para la tenencia, venta y comercialización de especies protegidas.

El futuro de los animales que quedaron en el complejo sigue sin resolverse desde el cierre definitivo del Aquarium. Tras la quiebra de la empresa que administró el predio durante más de tres décadas, más de 60 ejemplares quedaron bajo tutela judicial.

Según los datos conocidos hasta el momento, entre ellos había 56 pingüinos magallánicos, dos pingüinos rey, cuatro saltarrocas y cuatro lobos marinos. Actualmente, 53 pingüinos magallánicos y dos rey permanecen en el lugar, mientras que los cuatro saltarrocas fueron los únicos ejemplares a los que se les asignó una valuación económica específica.

Se trata de animales de la especie Eudyptes chrysocome, conocidos popularmente como pingüinos saltarrocas. El informe presentado en la quiebra les asignó un valor de USD 40.000, equivalentes a unos $56,8 millones de acuerdo con el tipo de cambio utilizado para la valuación.

Esa cifra, sin embargo, estaría condicionada a una eventual venta al exterior. Hasta ahora no existe una operación concretada ni se informó sobre un posible comprador, pero la inclusión de los animales dentro del patrimonio valuado de la firma generó una nueva reacción de los defensores de la fauna.

Lorenzani rechazó también que los pingüinos puedan ser trasladados a otros espacios de cautiverio. “La solución jamás será trasladarlos a otros cautiverios ni venderlos como mercancía de descarte”, planteó en su publicación, al cuestionar que los animales “paguen con encierro la negligencia humana”.

Pedido por un traslado

Para el activista, el camino debería ser otro: realizar una evaluación sanitaria y profesional de cada ejemplar para determinar sus condiciones y, en los casos en que sea posible, iniciar un proceso de rehabilitación para su posterior reinserción en el hábitat natural.

“El único destino ético” para los animales que puedan recuperarse, sostuvo, es el regreso al mar. Como antecedente, mencionó el caso del tortugo Jorge, que luego de permanecer durante años en cautiverio fue trasladado nuevamente a su ambiente natural.

“Las autoridades involucradas deben comprender que violar la ley para cerrar un balance contable no es una opción. La libertad de los ejemplares no se negocia”, concluyó Lorenzani en el posteo con el que volvió a poner en discusión el destino de los pingüinos del ex Aquarium de Mar del Plata.