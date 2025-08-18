Se supo qué pasará con los animales abandonados en el Aquarium de Mar del Plata

Luego de la denuncia por abandono de animales en el Aquarium de Mar del Plata, hubo una inspección y se definió el futuro de los lobos marinos.

La Subsecretaría de Ambiente de la Nación realizó una inspección en el Aquarium de Mar del Plata luego de una denuncia presentada por el intendente Guillermo Montenegro. La intervención incluyó el traslado de lobos marinos y la verificación del estado de los delfines.

La denuncia del jefe comunal, dirigida contra el Grupo DOLPHIN (propietario del acuario), solicitaba una pericia técnica para determinar el estado de salud de los animales. Esta acción fue en respuesta a una publicación de la Fundación Fauna Argentina, que difundió imágenes que reflejaban "el abandono no solamente del lugar sino de los delfines”.

Cuál es el destino de los animales abandonados en el Aquarium Como resultado de la inspección, cinco lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) fueron trasladados desde el acuario hacia República Dominicana. Además, una comisión de la Brigada de Control Ambiental verificó el estado de diez delfines nariz de botella, constatando que se encuentran en buenas condiciones.