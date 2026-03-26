Punta Tombo: el máximo tribunal de Chubut define la condena por la matanza de pingüinos

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut llevará a cabo el próximo 21 de abril a las 9:30 la Audiencia de Impugnación Extraordinaria para revisar la condena impuesta al productor ganadero Ricardo La Regina por daño ambiental agravado y crueldad animal, tras aplastar más de 140 nidos de pingüinos en Punta Tombo .

La Regina fue condenado a tres años de prisión condicional y se le secuestró la maquinaria usada para abrir un camino con una topadora sin autorización en esa zona donde anidaban los ejemplares de Pingüinos de Magallanes y electrificar a más de un centenar de ejemplares adultos en esa matanza.

Tras el fallo, el productor apeló en diferentes instancias, aunque en todas se ratificó la pena. Sin embargo, ahora deberá definir el máximo tribunal de Chubut, ya que “es la última instancia de impugnación, donde el acusado puede ser absuelto o se le confirmará la condena.

La histórica sentencia de esta causa, llevada a cabo por la fiscal de Rawson Florencia Gómez, pidió 5 años de prisión efectiva. Sin embargo, se la bajaron a 3 años condicionales con reglas de conducta a cumplir. Este fallo no solo es un hito en la protección de la fauna, sino que también sienta un precedente para la justicia ambiental en el país, al tiempo que sentó un precedente en Latinoamérica.

El fallo demuestra que es posible lograr condenas en casos de delitos contra el medio ambiente , incluso cuando existen presiones económicas en juego.

Última audiencia en el caso Punta Tombo

En relación a esta última audiencia en la que se espera que se ratifique o se revoque la condena contra La Regina, el Artículo 385 del Código Procesal Penal, dispone que la misma sea oral y pública. Allí los ministros del STJ escuchan a las partes -la fiscalía, las querellas (Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y la Asociación de Abogados Ambientalistas) y la defensa técnica- quienes debaten sobre los fundamentos de los recursos interpuestos.

Durante el acto, los jueces tienen la facultad de interrogar a los abogados sobre sus planteos legales y doctrinarios. Es importante destacar que, en esta etapa, las partes no pueden introducir motivos nuevos de queja, sino ampliar los ya presentados o desistir de algunos.

Tras recibir las actuaciones, la Sala Penal del STJ tiene 10 días para rechazar impugnaciones infundadas, el 21 de abril se lleva a cabo la audiencia y una vez finalizada la misma, el tribunal deberá dictar su resolución final en un plazo de 10 días.