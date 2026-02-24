Una pareja sacó al pingüino del agua para fotografiarse en Monte Hermoso. El video se viralizó y generó repudio en las redes sociales.

Video: repudio contra una pareja que sacó un pingüino del mar para fotografiarse

La escena ocurrió en la localidad balnearia de Monte Hermoso y generó una inmediata ola de indignación en redes sociales. Un video muestra a una pareja que retira a un pingüino del mar y lo traslada hasta la orilla mientras el animal intenta regresar al agua, solo para sacarse una foto con él.

En las imágenes —que se viralizaron en X y otras plataformas— se observa cómo el ejemplar, visiblemente desorientado, es manipulado por un hombre que logra sujetarlo pese a la resistencia del ave. A su alrededor, varios curiosos forman un semicírculo y registran la escena con sus celulares.

Según informaron medios locales, los protagonistas se encontraban nadando cuando interceptaron al pingüino, que buscaba escapar hacia mar adentro. Finalmente, tras varios segundos, el animal consiguió volver al agua impulsado por el movimiento de las olas.

Alerta de especialistas sobre los pingüinos Especialistas del Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino recordaron que este tipo de aves migratorias suelen acercarse a las costas argentinas en esta época del año mientras se dirigen hacia Brasil. En ese contexto, insistieron en que no deben ser tocadas, mojadas, alimentadas ni devueltas al mar por cuenta propia.

El contacto humano puede provocarles un estrés severo e incluso consecuencias fatales. Además, interferir en su comportamiento natural altera el equilibrio del ecosistema y pone en riesgo tanto al animal como a las personas.