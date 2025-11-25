Streaming de pingüinos: la nueva propuesta del Conicet que permitirá conocer aves silvestres

El proyecto Parque Provincial Patagonia Azul realiza un innovador streaming con el cual se puede monitorear la vida silvestre de los pingüinos de Magallanes, del petrel gigante del sur y del cormorán imperial, aves de las islas protegidas en la provincia de Chubut.

El mismo se transmite a partir de un dispositivo que se mantiene encendido gracias a la energía solar y se diseñó a partir de un proyecto del doctor Flavio Quintana, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La iniciativa de Quintana busca registrar aquello que los humanos no vemos de la vida silvestre: la incubación, alimentación, el vínculo entre animales adultos, la supervivencia, los intrusos que rondan y el por qué algunos nidos prosperan y otros no.

streaming pingüinos NA Desde el equipo de Especies de Patagonia Azul explicaron a la prensa: “Necesitamos monitorear y vigilar las colonias de aves marinas sensibles que nidifican en sitios de difícil acceso, evitando ingresos repetidos durante la temporada reproductiva”. En ese sentido, añadió que “las estaciones autosostenibles nos permiten seguir nidos, grupos de nidos e incluso individuos específicos de manera no invasiva y con un nivel de detalle imposible con métodos más tradicionales”.

Streaming pingüinos NA El proyecto se enfoca en los pingüinos de Magallanes de la Isla Tova y en los nidos de petrel gigante del sur y cormorán imperial de las islas Gran Robredo y Tovita. Los animales adultos arribaron a fines de septiembre a las islas, por lo que entre noviembre y diciembre se vivirá el pico de eclosiones, donde se podrán observar muchos nidos activos y pichones recién nacidos.

streaming pingüinos NA Lo novedoso de este proyecto no es que solo se podrá observar a los animales, sino que también los especialistas podrán tomar datos con precisión de la vida de las aves silvestres de la zona. Al mismo tiempo, a partir de la información que se pueda obtener, se pueden reconocer conductas que señalen indicadores de salud de los animales en ese ecosistema y cual es el motivo por el que se ven afectados. Para verlo, se puede acceder a las imágenes de forma totalmente gratuita a través de YouTube: