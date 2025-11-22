Otro golpe al bolsillo: Netflix vuelve a aumentar sus precios en Argentina

La plataforma de streaming confirmó un nuevo ajuste en el valor de sus abonos en el país. Si bien los precios base ya son altos, el impacto real se siente al sumar la carga impositiva.

Netflix ha vuelto a actualizar los costos de sus servicios en Argentina, comunicando a sus clientes los nuevos montos que regirán a partir del próximo ciclo de facturación. La medida sigue la línea del último ajuste realizado en julio, consolidando una tendencia al alza en los costos del entretenimiento digital.

netflix logo portada Netflix actualiza sus precios ¿Cuánto costará Netflix? Los valores publicados por la compañía son los siguientes, antes de impuestos:

Básico: $8999 pesos

Estándar: $14.999 pesos

Premium: $19.999 pesos Sin embargo, debido a que estos consumos se facturan en moneda extranjera, los montos finales que verá el usuario en su resumen de cuenta son considerablemente superiores tras aplicar la carga impositiva vigente. Actualmente, a estos valores se les debe sumar el recargo del llamado "dólar tarjeta", que incluye el 30% del Impuesto a las Ganancias.

Tras el cálculo de impuestos, los precios finales del servicio por abono quedan establecidos de la siguiente manera: