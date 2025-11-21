Netflix: el thriller psicológico que ya es de lo más visto y promete obsesionarte

Esta miniserie de Netflix combina suspenso, misterio y actuaciones brillantes en un relato que ya atrapó a miles de espectadores.

Una miniserie está arrasando en Netflix y rápidamente, se convirtió en uno de los títulos más comentados del momento. Se trata de La Bestia en mí. Un thriller psicológico que ya se encuentra entre los fenómenos más virales del streaming. Según FlixPatrol, ya escalo al Top 10 en más de 40 países.

Una historia atrapante que mezcla misterio y manipulación La trama sigue a una famosa autora que termina envuelta en un perverso juego mental con su nuevo vecino, un hombre rico, encantador y poderoso que podría estar ocultando un secreto macabro. La tensión crece capítulo a capítulo y juega con la idea de no saber nunca quién está diciendo la verdad.

El elenco está liderado por Claire Danes, Matthew Rhys y Brittany Snow, un trío que suma peso dramático y potencia la inquietud de la historia. La miniserie fue creada por Gabe Rotter y cuenta con producción de figuras de alto perfil como Conan O’Brien, Jodie Foster y Howard Gordon.

Mira el trailer de la miniserie Embed - La bestia en mi - tráiler oficial subtitulado La crítica la acompaña con excelentes puntajes En pocos días, La bestia en mí obtuvo una calificación de 7.5 en IMDb y un sólido 83 por ciento en Rotten Tomatoes. Además, se ubicó en el puesto 1 del ranking de popularidad global de FlixPatrol y mantiene una presencia estable entre los contenidos más vistos de Netflix durante noviembre.