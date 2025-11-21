La atrapante miniserie de Netflix que es ideal para ver este fin de semana

Netflix tiene la opción perfecta para ver en estos próximos días: Adolescencia. Es una producción de cuatro capítulos.

Llega el fin de semana y aquí te traemos la solución para entretenerte. Se trata de una miniserie que está en Netflix: Adolescencia. Tiene solo cuatro episodios, pero cada uno mantiene la tensión desde el primer minuto. Aquí te contamos de qué trata.

La trama gira en torno a un chico de 13 años acusado de asesinar a una compañera de escuela. El caso sacude a su comunidad y despierta preguntas incómodas. Nada es simple, y todos parecen tener algo que ocultar. Uno de los rasgos más llamativos de la serie es su formato. Cada capítulo está filmado en plano secuencia.

La serie "Adolescencia" llega a las escuelas porteñas para abrir debates sobre la realidad juvenil. Foto: Netflix Adolescencia en Netflix. Adolescencia es una miniserie corta, intensa y perfecta para ver de un tirón. Se estrenó en el gigante de la N roja el 13 de marzo de este año, con gran éxito de crítica por su dirección, guion y fotografía. Fue la primera serie de streaming en liderar los índices de audiencia semanales de Barb Audiences (es la organización que compila las mediciones de audiencia y los niveles de rating televisivo en el Reino Unido).

En el reparto está Stephen Graham como Eddie Miller, Owen Cooper como Jamie Miller, Ashley Walters como el inspector Luke Bascombe, Erin Doherty como Briony Ariston, Faye Marsay como Misha Frank, Christine Tremarco como Manda Miller y Mark Stanley como Paul Barlow.