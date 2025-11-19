Alimentos que debes evitar antes de hacer Pilates

Para que tu cuerpo se mueva sin molestias y el entrenamiento de Pilates sea más cómodo es mejor no ingerir previamente ciertos alimentos.

Antes de hacer Pilates es mejor evitar ciertos alimentos. Esto ayuda a que el cuerpo se mueva sin molestias y a que el entrenamiento sea más cómodo. También permite tener mejor concentración y una respiración más tranquila durante cada ejercicio.

Qué alimentos evitar antes de hacer Pilates No es bueno comer comidas muy pesadas antes de entrenar. Las frituras, pizzas o hamburguesas tardan mucho en digerirse y dejan una sensación de pesadez. Esto puede causar dolor o incomodidad cuando tienes que estirarte, doblarte o acostarte en el suelo durante la clase.

Los alimentos con mucha fibra también pueden causar problemas si se comen justo antes de practicar. El brócoli, la coliflor, los frijoles o las lentejas producen gases y hacen que el abdomen se sienta lleno. Esto vuelve incómodos muchos ejercicios que necesitan fuerza en el centro del cuerpo.

No ingerir hamburguesas antes de hacer Pilates. Pixabay Las bebidas gaseosas tampoco son una buena idea. Pueden causar inflamación, eructos y una sensación de presión en el abdomen. Esto interfiere con la respiración profunda, que es clave para mantener el control del movimiento.

Los dulces y las comidas muy picantes también deben evitarse. Los dulces dan energía rápida, pero luego causan cansancio y bajan el rendimiento. Las comidas muy picantes o muy condimentadas pueden causar acidez o malestar, lo cual afecta la postura y la concentración.