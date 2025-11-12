La Niñera: cómo se ve a sus 82 años Wallace Shawn, Charles Haste en la tira

Wallace Shawn fue parte de la exitosa tira de la década de los '90 creada por Fran Drescher, La Niñera.

Han pasado casi tres décadas desde su estreno, pero La niñera sigue siendo una tira que no pasa de moda. La serie protagonizada por Fran Drescher brilla hoy en las redes sociales, donde clips, memes y homenajes rescatan su humor. Tanto en TikTok, como en Instagram, miles de usuarios redescubren la magia de esta comedia que marcó la década del '90.

La historia de Fran Fine, una vendedora de cosméticos de Queens que termina trabajando como niñera en la casa del refinado señor Sheffield, sigue encantando a nuevas generaciones. Su desparpajo, su risa contagiosa y su sentido del estilo la convirtieron en un ícono de la televisión.

fran drescher camisa apertura.jpg Fran Drescher creó La Niñera. Algo que llama la atención de muchos son los atuendos de Fran Fine: minifaldas, estampados, hombreras y colores vibrante. Estos son una fuente de inspiración para influencers y marcas. Lo que en los 90 parecía exagerado, ahora fascina.

No solo se destacó la protagonista, todo el elenco aportó calidez y humor. Desde Niles a C.C. Babcock, pasando por la divertida Sylvia Fine dieron vida a escenas disparatadas. Otro que se destacó, dentro de los invitados especiales, fue Wallace Shawn, quien interpretó a Charles Haste, un viejo rival del señor Sheffield.

Cómo se ve a sus 82 años Wallace Shawn, Charles Haste en La Niñera Wallace Shawn nació en Nueva York en 1943. Es un actor, dramaturgo y guionista estadounidense conocido por su estilo único y su voz inconfundible. Graduado en historia en Harvard, inició su carrera como escritor teatral antes de destacar en cine y televisión. Es recordado por películas como The Princess Bride, My Dinner with Andre y Clueless. Además, ha prestado su voz al dinosaurio Rex en la saga animada Toy Story. En la actualidad tiene 82 años.