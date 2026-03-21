Según la inteligencia artificial, estos son los 5 oficios que más futuro tienen en 2026

La inteligencia artificial anticipa que estos oficios son difíciles de reemplazar por la tecnología.

La inteligencia artificial señala que los oficios manuales especializados son los más difíciles de automatizar y los más demandados en 2026.

En un mundo laboral en constante cambio debido a la tecnología, hay oficios que se mantienen estables y no son fácilmente reemplazables. No son trabajos del futuro: son trabajos del presente que escasean y que el mercado laboral necesita con urgencia. Estos son los 5 oficios que recomienda aprender la inteligencia artificial.

Los oficios que se necesitan más que nunca Uno de los oficios más buscados en la actualidad y que no pasa de moda es el electricista. La demanda de electricistas calificados crece y también se adapta a necesidades actuales como energías renovables con instalación de paneles solares. La IA señala que este oficio combina conocimiento técnico con trabajo manual, dos características difíciles de automatizar. Algo que da esperanza de que no todo lo puede reemplazar la tecnología.

El segundo oficio también va por el mismo camino, se trata de la plomería. Otro empleo que la inteligencia artificial destaca como de alta demanda y baja oferta. Todas las obras, refacciones y emergencias domiciliarias requieren de esta intervención humana que muchas veces se topa con situaciones impredecibles.

El tercer oficio elegido por la IA es el de soldador. La IA señala que aunque existen robots soldadores para producción en serie, la soldadura en obra, en estructuras irregulares y en proyectos de construcción e industria sigue requiriendo habilidad humana.

plomero Los oficios que combinan trabajo manual, conocimiento técnico y entornos variables son los que menos riesgo tienen frente al avance de la IA. Foto: Archivo META IA Los técnicos en refrigeración y aire acondicionado también se encuentran entre los oficios que no paran de crecer, ubicándose en el cuarto lugar en la lista. La IA destaca que este oficio que combina electrónica, mecánica y trabajo manual todavía no es reemplazado por la automatización.