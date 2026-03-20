Inteligencia artificial: estas son las carreras más importantes del futuro

Hace no tanto, elegir qué estudiar era más simple. Había caminos bastante claros: algunas carreras “seguras”, otras más vocacionales y un mercado laboral relativamente estable. Hoy ese escenario cambió. Y bastante. Estas son las carreras más importantes, según la inteligencia artificial .

La tecnología empezó a meterse en todo. No de a poco, sino a una velocidad que incluso sorprende a quienes trabajan en el sector. En ese contexto, cada vez más personas —sobre todo quienes están por arrancar una carrera— se hacen la misma pregunta: ¿qué tiene sentido estudiar ahora?

El cambio no es teórico, ya se ve. Tareas que antes requerían horas de trabajo humano hoy se resuelven con herramientas digitales o sistemas automatizados. Algunas profesiones se transforman, otras pierden peso y, al mismo tiempo, aparecen nuevas.

No es que ciertas carreras desaparezcan de un día para el otro. Pero sí dejan de ser lo que eran. Pasa con perfiles como contadores, traductores o diseñadores tradicionales, que hoy necesitan reconvertirse para seguir siendo competitivos.

Mientras tanto, hay áreas que crecen casi sin freno. En paralelo, hay algo que se repite cada vez más en informes y búsquedas laborales: no alcanza solo con el conocimiento técnico.

La inteligencia artificial detecta carreras que serán de las más elegidas en unos años.

Las empresas empiezan a mirar otras cosas. La capacidad de adaptarse, de aprender rápido, de resolver problemas sin tener todo servido. También la creatividad, que lejos de perder valor, gana terreno frente a la automatización.

Y hay un punto clave: lo digital ya no es opcional. Incluso en trabajos que no son tecnológicos, entender herramientas, datos o sistemas se volvió parte del día a día.

Las carreras que pisan fuerte

Cuando se le consulta a la inteligencia artificial sobre este tema, hay un patrón bastante claro. Las profesiones con más proyección están vinculadas a la tecnología, la ciencia y los nuevos desafíos globales.

Por un lado, todo lo relacionado con inteligencia artificial sigue en expansión. No solo en desarrollo de software, sino también en sectores como salud, industria o servicios.

Algo similar pasa con la ciencia de datos. Hoy prácticamente cualquier organización necesita entender la información que genera. Y ahí entran perfiles capaces de analizar, interpretar y anticipar escenarios.

La ciberseguridad es otro campo que crece fuerte. A más digitalización, más riesgos. Y eso convierte a quienes protegen sistemas y datos en piezas clave.

También aparecen áreas como biotecnología, energías renovables y salud digital. No son modas: responden a problemas concretos, como el cambio climático, el envejecimiento poblacional o la necesidad de sistemas de salud más eficientes.

Un futuro que no es tan lejano

Quizás lo más importante es entender que este cambio no es algo que va a pasar dentro de 20 años. Ya está pasando.

La inteligencia artificial, por ejemplo, en muy poco tiempo pasó de ser algo experimental a una herramienta cotidiana. Y eso recién empieza. Muchos especialistas coinciden en que el impacto real todavía no se terminó de ver.

Por eso, hoy elegir una carrera tiene otra dimensión. No se trata solo de “qué me gusta”, sino también de qué tan preparado va a estar ese camino para adaptarse a lo que viene.

No hay una única respuesta correcta. Pero sí hay algo bastante claro: las decisiones que se tomen ahora van a jugar en un terreno mucho más cambiante que el de antes. Y entender eso, quizás, sea el primer paso para no quedarse atrás.