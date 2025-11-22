Netflix: la película basada en un libro que es imperdible para este fin de semana

Una película de Netflix basada en un libro que combina suspenso, drama y actuaciones memorables se convirtió en la recomendada del fin de semana.

En Netflix se destacan grandes películas y series argentinas, sin embargo, hay una que llama la atención de todos los que adoran la tensión psicológica, los secretos familiares y el misterio: La ira de Dios. Un film argentino que merece una oportunidad este fin de semana.

La producción esta dirigida por Sebastián Schindel (el mismo de El patrón) y se mantiene como una de las más comentadas del catálogo regional.

Una historia oscura detrás de una tragedia familiar Basada en la novela La muerte lenta de Luciana B., del escritor Guillermo Martínez, la película sigue el calvario de Luciana, interpretada por Macarena Achaga, quien está convencida de que las muertes de sus familiares no son casuales. Su sospecha apunta directamente a su antiguo jefe, un escritor prestigioso y manipulador interpretado por Diego Peretti.

La trama suma otro componente clave con el personaje del periodista investigativo que encarna Juan Minujín, quien recibe la denuncia de Luciana y se ve envuelto en una investigación que desata más preguntas que respuestas.

Mira el trailer de la película Embed - La Ira De Dios Tráiler Oficial Netflix Suspenso, tensión y un juego psicológico inquietante La ira de Dios construye su impacto desde el clima: ambientes cerrados, diálogos cargados de doble intención y una relación fría y tensa entre víctimas y victimario. No se trata solo de resolver un misterio, sino de entender hasta dónde puede llegar la venganza cuando se mezcla con poder, ego y manipulación emocional.