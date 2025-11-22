Netflix: la serie que todo amante de ciencia ficción tiene que ver y que habla sobre viajes a través del tiempo

Acaba de aterrizar en la plataforma y muchos la consideran como la mejor serie del año. Cuenta con un actor popular y una historia que recuerda Volver al futuro.

Netflix acaba de estrenar Future Man, protagonizada por Josh Hutcherson, conocido por su papel en Los Juegos del Hambre y Five Nights at Freddy´s. En esta ocasión, interpreta a un joven con una vida sin aspiraciones que cambia por completo luego de terminar exitosamente un videojuego.

La serie de Netflix muestra la vida de Josh Futturman, un conserje que dedica su tiempo libre a los videojuegos. Sus habilidades lo llevan a ganar uno que todo el mundo daba por perdido porque nadie podía completarlo. Pero tras terminarlo, aparecen unos misteriosos personajes del futuro que quieren llevarlo a otro lugar.

1366_2000 La serie de Netflix que acaba de estrenar. Archivo. Estos personajes ponen el mundo en peligro y Josh es el único que puede evitar una catástrofe. Él reúne un equipo para que lo ayude en su viaje a través del tiempo y acabar con una guerra biológica que nno sabía que existía. La serie te mantendrá tenso, aunque te hará reír con las interacciones de los personajes.

Future Man se estrenó en Hulu pero pasó desapercibida para una gran mayoría de usuarios. Sin embargo, Netflix le concedió un lugar en su catálogo y quienes la vieron comienzan a opinar sobre esta serie con tres temporadas que recuerda a Ready Player One y Volver al Futuro.