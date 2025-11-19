La película de Netflix que no te dejará dormir: tensión al máximo

Esta película de terror de Netflix te hará dudar de la mente humana. Un hombre y una mansión: el juego mental que tienes que ver.

La verdad se esconde en la mente. Tras dos décadas internas en un hospital psiquiátrico, un hombre recibe el alta y se instala en la enorme mansión de sus padres fallecidos. Poco después de su llegada, extraños sucesos lo llevan a sospechar que el hogar familiar podría estar embrujado. La trama de esta película de Netflix, Alucinaciones, explora los límites entre lo visto y lo imaginado.

Una película que no te dejará dormir La trama, en realidad, no resulta novedosa: un muchacho con antecedentes de problemas mentales no sabe si lo que observa es real o solo producto de su condición. De allí el título de la película, un thriller psicológico que juega constantemente con la ambigüedad.

netflix3 Esta película de 2018 generó mucha conversación entre fanáticos. Muchos la sugerían como "al fin disponible en streaming" y eso hizo pensar: esto será sin duda un acierto cinematográfico.

Pero, con franqueza, el resultado final no termina de cerrar. Ojo, no es que se trate de un desastre. La película careció de un empuje decisivo y único. Todo el tiempo buscar parece ser una obra superior, pero le falta, pero también es buena.