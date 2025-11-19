La película de Netflix para Navidad que ya se ubica entre lo más visto
La comedia romántica que mezcla enredos familiares y espíritu navideño ya es furor en Netflix y se metió entre las más vistas de la plataforma.
Las películas para estas fiestas ya llegaron a Netflix y hay una que rápidamente se posicionó entre las preferidas del público. La plataforma volvió a apostar por la comedia romántica, uno de los géneros que nunca falla durante diciembre.
Hablamos de Una Navidad Extra, una historia que sigue a una pareja recién separada que intenta pasar una última Navidad con sus hijos antes de que la esposa venda la casa familiar para mudarse y comenzar una nueva etapa. Sin embargo, todo se complica cuando el marido aparece en la celebración con su nueva y perfecta novia, desencadenando situaciones tensas, incómodas y muy divertidas.
La película combina enredos, emociones familiares y el clásico caos navideño que tanto disfruta el público en esta época del año.
Reparto y detalles de producción de esta película
El elenco reúne varias caras conocidas del mundo del cine: Alicia Silverstone, Oliver Hudson, Jameela Jamil, Pierson Fodé, Melissa Joan Hart, Timothy Innes y Wilder Hudson.
La cinta está dirigida por Steve Carr y producida por Melissa Joan Hart, Paula Hart y Alicia Silverstone, quienes se unieron para llevar una historia ligera y cálida al catálogo navideño de la plataforma.
Duración y género
Una Navidad Extra tiene una duración de 89 minutos y forma parte del género comedia romántica, ideal para quienes buscan una propuesta breve, entretenida y con espíritu navideño.