Vuelta a clases: qué calles estarán cortadas y qué desvíos tomar

Este miércoles 25 de febrero regresan las clases primarias en Mendoza y eso implicará un fuerte incremento del tránsito en las calles . Como suele ocurrir cada inicio de ciclo lectivo, el movimiento vehicular se multiplica en horarios de ingreso y salida escolar.

A ese escenario se suman obras en ejecución y cortes programados en distintos departamentos del Gran Mendoza. Por eso, los municipios difundieron el detalle de desvíos y restricciones vigentes para evitar embotellamientos y demoras innecesarias.

El mayor impacto se concentra en Guaymallén, aunque también hay intervenciones activas en Godoy Cruz y en la Ciudad de Mendoza. A continuación, el repaso completo de los cortes y desvíos a tener en cuenta.

El cambio de sentido de las laterales del Acceso Este es una de las modificaciones más importante en el tránsito para este comienzo de clases.

En Guaymallén continúan cortes en calle Mendoza, desde Corrientes a Higuerita, y en Higuerita desde Mendoza a Roca. También hay restricciones en Mendoza desde Tirasso a Higuerita y en Higuerita desde Mendoza a Roca, lo que obliga a reorganizar la circulación en esa zona.

Sobre Bandera de los Andes, frente al Hospital Notti, el municipio recomendó evitar el tramo afectado. Para quienes circulen hacia el oeste, se sugiere usar Hudson; hacia el este, optar por Pringles, especialmente en horarios de mayor movimiento.

Además, siguen los cortes por obras en Carril Urquiza. Allí se recomienda, según el sentido, utilizar Newbery, Murialdo, La Purísima o Alpatacal como alternativas para descomprimir el tránsito.

Transporte público y cambios en recorridos

Uno de los puntos más sensibles es la zona de Bandera de los Andes y Sarmiento, donde se implementaron desvíos para numerosas líneas de colectivos. En sentido Este-Oeste, las líneas 200, 201, 233, 252, 352, 354, 373, 548, 559, 620, 914 y 915 modifican su recorrido por Sarmiento, Pringles y Mansilla.

También las líneas 547 y 552, la 311, la 645 y servicios de media y larga distancia ajustaron sus trayectos. Se establecieron paradas provisorias en puntos como Sarmiento y Pedro del Castillo, Pringles y Artigas, y Mansilla y Álvarez Condarco.

En sentido Oeste-Este, varias líneas desvían por Artigas, Pringles y Sarmiento antes de retomar Bandera de los Andes. Desde el municipio pidieron prestar atención a la señalización y consultar previamente los cambios de recorrido.

Godoy Cruz: media calzada y Metrotranvía

En Godoy Cruz rige un corte de media calzada en calle Brasil, en la intersección con San Martín, por la reparación de una alcantarilla. La intervención afecta la calzada sur y se extenderá hasta este miércoles 25, lo que puede generar demoras en esa intersección.

image Este corte se inicia el lunes 16 y finaliza el 26 de febrero. Durante este período, la circulación vehicular estará interrumpida en Perito Moreno y la traza de las vías. Prensa Godoy Cruz

Por otro lado, continúa el corte total en calle Perito Moreno, entre Avenida del Trabajo y Artigas, por obras de ampliación del Metrotranvía. La restricción se mantendrá hasta el jueves 26 de febrero.

Quienes circulen de sur a norte por Perito Moreno deberán desviarse por Avenida del Trabajo hacia San Martín Sur. En sentido contrario, el desvío es por Loria Oeste, ya que en ese tramo varias calles no tienen salida hacia el sur, lo que complica la conectividad.

Ciudad de Mendoza: plan de reconstrucción

En la Ciudad de Mendoza avanzan trabajos dentro del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles. Se están interviniendo aproximadamente 169.000 metros cuadrados de calzada, equivalentes a 143 cuadras.

image Desde la Ciudad de Mendoza solicita a conductores y peatones circular con precaución en los lugares de obra, respetar la señalización dispuesta y considerar vías alternativas mientras duren las intervenciones. Prensa Ciudad de Mendoza

Actualmente hay tránsito reducido en Joaquín V. González, desde Paso de los Andes a Tiburcio Benegas, por tareas de asfalto. En Patricias Mendocinas hay corte total entre Gutiérrez y Rivadavia, mientras que en calle Chile, de Sarmiento a Gutiérrez, el corte es parcial por trabajos previos de asfalto. También se encuentra limitado el tránsito en calle Espejo a la altura de 25 de Mayo.

Desde el municipio capitalino solicitaron circular con precaución y respetar la señalización en cada sector intervenido. Con el regreso a clases y mayor presencia de autos en las calles, la planificación de cada traslado será determinante para evitar demoras.