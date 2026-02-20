Cuándo comenzarán las clases en Mendoza y por qué será un miércoles

El miércoles 25 de febrero iniciarán las clases los estudiantes de los niveles Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos de Mendoza . En el caso del nivel Secundario, comenzará solo 1º año; el resto de los años (de 2do a 6to) comenzará el cursado el lunes 2 de marzo.

Los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de febrero se desarrollará la ambientación de estudiantes ingresantes a primer año de secundaria.

Con esos días ya confirmados, la DGE le dará inicio formalmente a gran parte de los niveles en el ciclo lectivo 2026. Muchos mendocinos se preguntaron en las últimas horas la razón por la cual las clases iban a iniciar un día miércoles y no un lunes como es habitual. Desde el gobierno escolar remarcaron que es para garantizar los 190 días de clases exactos en el calendario.

Más allá del inicio de las clases del miércoles 25 de febrero, desde la DGE confirmaron más detalles sobre las fechas a tener en cuenta.

El receso invernal se desarrollará desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17 del mismo mes.

Del lunes 30 de noviembre al viernes 18 de diciembre se llevará a cabo la recuperación de saberes para estudiantes que deban aprendizajes.

El martes 22 de diciembre finalizará el ciclo lectivo 2026.

Cabe destacar que serán 190 días de clases, con un total de 630 horas reloj para el Nivel Inicial, 840 para el Nivel Primario y 940 para el Nivel Secundario.