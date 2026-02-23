Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires, según el Calendario Escolar 2026

La Secretaría de Educación de la Nación publicó el Calendario Escolar 2026, indicando cuándo comienzan las clases en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Los chicos se preparan para la vuelta de clases.

Febrero llega a su fin, y con él, las vacaciones de verano. En ese contexto, la mayoría de las familias se prepara para la vuelta a las clases de los más chicos y los adolescentes. Pero, ¿cuándo es la fecha oficial del inicio de clases?

A comienzos de este año, la Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el calendario escolar 2026. Es así que se determinaron las fechas de inicio y la finalización de clases, así como las vacaciones de invierno para todas las jurisdicciones del país.

De acuerdo con el calendario escolar, las clases comenzarán, en la mayoría de las provincias, entre fines de enero y principios de marzo. A continuación, te contamos cuál es el caso de la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires.

Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires ya habían anticipado sus calendarios.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : inicio el 25 de febrero y cierre el 18 de diciembre.

: inicio el 25 de febrero y cierre el 18 de diciembre. provincia de Buenos Aires: comienzo el 2 de marzo y finalización el 22 de diciembre. En ambas jurisdicciones, el receso invernal será del 20 al 31 de julio.