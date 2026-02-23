Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires, según el Calendario Escolar 2026
La Secretaría de Educación de la Nación publicó el Calendario Escolar 2026, indicando cuándo comienzan las clases en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.
Febrero llega a su fin, y con él, las vacaciones de verano. En ese contexto, la mayoría de las familias se prepara para la vuelta a las clases de los más chicos y los adolescentes. Pero, ¿cuándo es la fecha oficial del inicio de clases?
A comienzos de este año, la Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el calendario escolar 2026. Es así que se determinaron las fechas de inicio y la finalización de clases, así como las vacaciones de invierno para todas las jurisdicciones del país.
De acuerdo con el calendario escolar, las clases comenzarán, en la mayoría de las provincias, entre fines de enero y principios de marzo. A continuación, te contamos cuál es el caso de la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires.
Cuándo empiezan las clases en Buenos Aires
Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires ya habían anticipado sus calendarios.
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: inicio el 25 de febrero y cierre el 18 de diciembre.
- provincia de Buenos Aires: comienzo el 2 de marzo y finalización el 22 de diciembre.
En ambas jurisdicciones, el receso invernal será del 20 al 31 de julio.
Cuáles son las provincias que comienzan las clases en febrero
Varias jurisdicciones optaron por iniciar el ciclo lectivo antes de marzo:
- Santiago del Estero: del 18 de febrero al 18 de diciembre, con vacaciones del 20 al 31 de julio.
- Chubut: del 23 de febrero al 18 de diciembre; receso del 13 al 24 de julio.
- Jujuy: del 23 de febrero al 18 de diciembre; vacaciones del 13 al 24 de julio.
- San Luis: del 23 de febrero al 18 de diciembre; descanso del 6 al 17 de julio.
- Santa Cruz: del 25 de febrero al 18 de diciembre; receso del 13 al 24 de julio.
- Mendoza y Neuquén: inicio el 25 de febrero y cierre el 18 o 22 de diciembre, con vacaciones del 6 al 17 o del 13 al 24 de julio.
- Tierra del Fuego: del 24 de febrero al 18 de diciembre, con receso del 13 al 24 de julio.
Cuáles son las provincias que comienzan las clases en marzo
La mayoría de las provincias comenzará el ciclo lectivo el 2 de marzo:
- Catamarca: hasta el 18 de diciembre; vacaciones del 13 al 24 de julio.
- Chaco: mismo período lectivo, con receso del 20 al 31 de julio.
- Córdoba: cierre el 18 de diciembre; descanso del 6 al 17 de julio.
- Corrientes: receso del 13 al 24 de julio.
- Entre Ríos: vacaciones del 6 al 17 de julio.
- Formosa: finaliza el 17 de diciembre; receso del 13 al 24 de julio.
- La Rioja: cierre el 18 de diciembre; vacaciones del 13 al 24 de julio.
- Misiones, Río Negro y Salta: hasta el 18 de diciembre, con receso del 13 al 24 de julio.
- San Juan y Santa Fe: vacaciones del 6 al 17 de julio.
- Tucumán: descanso del 13 al 24 de julio.