La Copa del Mundo está en la Argentina y visitó el Obelisco porteño
La estatuilla arribó desde Quito y permanecerá en el país hasta el 20 de febrero antes de continuar hacia Uruguay. La parada en Buenos Aires incluyó actividades en el centro porteño y un evento en La Rural con ex integrantes del seleccionado nacional.
El Trofeo Original de la Copa del Mundo de la FIFA estuvo esta mañana en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola. La actividad contó con la presencia de Oscar Ruggeri, presentado como “Leyenda FIFA” y campeón del mundo en México 1986.
El monumento fue el epicentro de la celebración tras la consagración en Qatar 2022. Hace poco más de tres años, más de cinco millones de personas se movilizaron para recibir a la selección campeona del mundo. En aquella jornada, el plantel no logró llegar hasta el Obelisco, donde una multitud aguardaba para participar de los festejos por la tercera estrella.
La visita del trofeo al centro de la ciudad completó esa imagen pendiente. La pieza que levantaron los campeones del mundo regresó al corazón de Buenos Aires y se exhibió ante el público en uno de los puntos emblemáticos de las celebraciones deportivas nacionales.
Arribo al país y agenda oficial
El trofeo arribó al país ayer por la mañana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, procedente de Quito, Ecuador. Permanecerá en la Argentina hasta el viernes 20 de febrero y luego partirá hacia Montevideo, Uruguay, como parte de la sexta edición del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola.
La escala en Buenos Aires incluyó un evento en el predio de La Rural. La conducción estuvo a cargo de Sergio Goycochea, ex arquero de la selección argentina. La develación del trofeo estuvo a cargo de Ruggeri.
En la actividad participaron los campeones del mundo Ubaldo Fillol, Carlos Daniel Tapia, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Sergio Batista y Jorge Burruchaga.
Detalles del recorrido internacional
La Argentina participó en las seis ediciones del Tour, que se realizó en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. El recorrido global contempla 30 asociaciones miembro de la FIFA y un total de 75 paradas durante más de 150 días.
La gira comenzó el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita, y se extenderá hasta el 8 de junio de 2026. En América Latina incluye ocho países: Guatemala el 13 de febrero, Honduras el 14, Colombia el 15, Ecuador el 17, Argentina el 19 y 20, Uruguay el 22, Brasil del 23 al 26 y México del 27 de febrero al 22 de marzo, con un regreso previsto del 5 al 8 de junio.
Características del trofeo
Las únicas ocasiones en que el trofeo original sale del Museo de la FIFA en Suiza son el Tour del Trofeo y la Copa Mundial de la FIFA.
La pieza está hecha de oro macizo de 18 quilates, pesa 6,175 kilogramos y presenta una composición de dos figuras humanas que sostienen el mundo por encima de ellas. El diseño actual data de 1974.