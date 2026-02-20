La Copa del Mundo está en la Argentina y visitó el Obelisco porteño

La estatuilla arribó desde Quito y permanecerá en el país hasta el 20 de febrero antes de continuar hacia Uruguay. La parada en Buenos Aires incluyó actividades en el centro porteño y un evento en La Rural con ex integrantes del seleccionado nacional.

La Copa del Mundo llegó a Argentina y se quedará hasta este viernes 20 de febrero.

El Trofeo Original de la Copa del Mundo de la FIFA estuvo esta mañana en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola. La actividad contó con la presencia de Oscar Ruggeri, presentado como “Leyenda FIFA” y campeón del mundo en México 1986.

El monumento fue el epicentro de la celebración tras la consagración en Qatar 2022. Hace poco más de tres años, más de cinco millones de personas se movilizaron para recibir a la selección campeona del mundo. En aquella jornada, el plantel no logró llegar hasta el Obelisco, donde una multitud aguardaba para participar de los festejos por la tercera estrella.

La visita del trofeo al centro de la ciudad completó esa imagen pendiente. La pieza que levantaron los campeones del mundo regresó al corazón de Buenos Aires y se exhibió ante el público en uno de los puntos emblemáticos de las celebraciones deportivas nacionales.

Copa del Mundo en el Obelisco - Mundial 2026 La Copa del Mundo a los pies del Obelisco. Prensa Coca Cola Arribo al país y agenda oficial El trofeo arribó al país ayer por la mañana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, procedente de Quito, Ecuador. Permanecerá en la Argentina hasta el viernes 20 de febrero y luego partirá hacia Montevideo, Uruguay, como parte de la sexta edición del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola.

La escala en Buenos Aires incluyó un evento en el predio de La Rural. La conducción estuvo a cargo de Sergio Goycochea, ex arquero de la selección argentina. La develación del trofeo estuvo a cargo de Ruggeri.