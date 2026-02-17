Manchester United quiere a una figura de la Selección argentina: el fichaje revolucionaría la Premier

El gigante inglés está seriamente interesado en contratar a una pieza importante de la Selección y la noticia generó una repercusión enorme en Inglaterra.

El United tiene en la mira a un campeón del mundo para la temporada 2026/27.

A pocas semanas de la Finallisima ante España y en vísperas de Mundial, los reflectores están puestos en uno de los jugadores más importantes de la Selección argentina por una noticia que llega desde Inglaterra y genera impacto inmediato.

El apuntado es Alexis Mac Allister. Según informó el Daily Mirror, uno de los medios británicos más importantes, Manchester United está seriamente interesado en el volante del Liverpool y ya evalúa una oferta millonaria para tentarlo, aunque el plan sería avanzar recién después del Mundial 2026.

Por qué el posible traspaso de Alexis Mac Allister al United sería histórico en la Premier League No obstante, el tema tiene un condimento extra: Liverpool y el United son enemigos históricos y prácticamente no hacen negocios entre sí. De hecho, el último traspaso directo entre ambos clubes fue en 1964, cuando Phil Chisnall pasó de Old Trafford a Anfield por unas 25 mil libras esterlinas.

Alexis Mac Allister Mac Allister, en la mira del Manchester United, el máximo rival del Liverpool. EFE El interés está, pero la negociación por el campeón del mundo no es sencilla Más allá del interés, la operación aparece cuesta arriba. Es que Mac Allister tiene contrato vigente y una cláusula de rescisión fijada en 85 millones de euros, un monto importante incluso para un gigante como los Red Devils, que en los últimos años mostraron su peor versión tanto deportiva como financiera.

En ese escenario, la única vía posible sería una negociación por una suma menor o la inclusión de algún futbolista como parte de pago. Sin embargo, en Anfield no parece haber demasiada intención de abrir la puerta, sobre todo si el que golpea es el clásico rival.