Bombazo en la Fórmula 1 con el formato de carrera sprint: a partir de 2027 pasarían de ¡6 a 12!

La Fórmula 1 analiza seriamente la posibilidad de duplicar la cantidad de carreras sprint a partir de la temporada 2027, con la intención de pasar de las seis actuales a un total de 12 por año. Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio que también contempla modificaciones en el formato tradicional de los fines de semana de Gran Premio.

El principal impulsor de esta propuesta es Liberty Media, titular de los derechos comerciales de la categoría. La compañía considera que las carreras sprint han demostrado ser una herramienta eficaz para aumentar el interés de los aficionados, así como también para atraer la atención de las transmisoras y los promotores, generando un mayor impacto comercial y deportivo.

Las carreras Sprint en Fórmula podrían pasar de 6 a 12 a partir de 2027 Sin embargo, este posible cambio no está exento de desafíos. La ampliación del número de carreras sprint implicaría una mayor exigencia para los pilotos y los equipos, que deberían afrontar más instancias competitivas a lo largo del calendario. Esto obligaría a una planificación más precisa en términos de estrategia, gestión de recursos y preparación física.

El objetivo central detrás de esta iniciativa es garantizar que haya acción relevante en pista durante los tres días de actividad. En este sentido, el director ejecutivo de la categoría, Stéfano Domenicali, también evalúa alternativas para reformular los fines de semana convencionales, buscando introducir un componente competitivo desde el viernes en lugar de las habituales sesiones de entrenamientos libres.

Stéfano Domenicali explicó los posibles cambios en el formato Sprint "La razón por la que empezamos a discutir el número de sprints y quizá algún formato diferente es por el feedback que recibimos de los aficionados y los promotores: la gente quiere ver acción real durante los tres días, así que ya el viernes quieren ver algo deportivo, ya sea clasificación o lo que sea", sentenció en diálogo con Motorsport.