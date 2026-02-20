Pierre Gasly terminó en el 6° lugar en la primera sesión del último día de entrenamientos en Baréin

Pierre Gasly no dio muchas vueltas en la jornada matutina, pero con su tiempo de 1:34.846 se ubicó en el sexto lugar. Leclerc y Ferrari dominaron.

Alpine sigue viendo resultados y eso genera una sonrisa de punta a punta en Flavio Briatore y todos los mecánicos de la escudería francesa. Tras el gran jueves de Franco Colapinto, en donde sorprendió a todos y finalizó en la 6° posición, ahora fue el turno de Pierre Gasly, el encargado de cerrar la pretemporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto francés disputó la jornada matutina a bordo del A526 y a pesar de que fue el segundo piloto que menos vueltas dio (57 en total) en el Circuito Internacional de Baréin, el francés mostró un buen ritmo y con su giro de 1:34.846 se ubicó en el sexto lugar de la tabla de tiempos.

Gasly Pierre Gasly finalizó 6° en la jornada matutina en el último día de prueba en Baréin. X @Alpine F1 Team En esta ocasión, la idea de Alpine fue que el trabajo de Gasly se centre principalmente en comprender y probar diferentes configuraciones del nuevo monoplaza, al que el mismo mencionó que tuvo mejoras con respecto al que utilizaron en la anterior temporada.

Charles Leclerc dominó con su Ferrari en la mañana de Baréin Por otro lado, el gran dominador en la jornada matutina en Baréin fue Charles Leclerc. El piloto de Ferrari volvió a marcar el mejor tiempo de la tanda (1:33.689) y le dio esperanzas a la escudería italiana. Por su parte, el italiano Kimi Antonelli de Mercedes quedó segundo a tan solo +0.227 mientras que Oscar Piastri de McLaren completó el podio.

En el cuarto lugar y para sorpresa de todos se ubicó Esteban Ocon de Haas y por detrás de él estuvo su compatriora Isack Hadjar de Red Bull. ¿El resto del top 10? Pierre Gasly, Arvin Lindblad, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg, Checo Pérez y Lance Stroll.