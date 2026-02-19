Pierre Gasly confirma mejoras en el A526 y revela el verdadero objetivo de Alpine para 2026

Mientras la actividad en pista continuaba en Baréin, Pierre Gasly siguió de cerca el trabajo de Franco Colapinto desde el garaje y dejó definiciones relevantes sobre el presente y el futuro inmediato de Alpine . El francés no manejó este jueves, pero será quien cierre la pretemporada al volante del A526.

En diálogo con Canal +, Gasly confirmó que el monoplaza experimentará modificaciones importantes en las próximas semanas. Se sabe que el coche prácticamente no ha cambiado desde las pruebas realizadas en Barcelona , por lo que el margen de evolución es significativo.

De cara al cierre de los ensayos, el piloto adelantó que el equipo comenzará a mostrar una versión más exigente del paquete técnico. “Vamos a mostrar un poco más de rendimiento al final de la sesión con Franco y mañana, cuando yo también esté al volante”, afirmó.

Gasly dejó en claro que el desarrollo del A526 está lejos de haberse completado. Las próximas semanas serán determinantes para introducir actualizaciones que permitan mejorar el equilibrio general y la eficiencia aerodinámica del coche.

Pierre Gasly habló en Baréin, antes de subirse al Alpine en la última jornada de ensayos.

El francés explicó que el equipo tiene una planificación definida y que los ensayos en Baréin forman parte de una estrategia progresiva. El objetivo es llegar al inicio del campeonato 2026 con una base más competitiva que la mostrada hasta ahora.

Aunque no detalló qué áreas se modificarán, sus palabras sugieren que Alpine prepara ajustes relevantes antes del debut oficial.

La adaptación al motor Mercedes

Uno de los grandes cambios estructurales para la escudería es la incorporación del motor Mercedes. Sobre esta transición, Gasly reconoció: “Es una nueva forma de trabajar, una nueva sensación, hay mucho que aprender, pero estamos bastante satisfechos. Disfrutamos con ese reto”.

El piloto subrayó que el nuevo proveedor implica procesos distintos en términos de integración técnica y puesta a punto. La coordinación entre chasis y unidad de potencia será clave para maximizar el rendimiento.

gasly barein Pierre Gasly durante las pruebas de pretemporada en Baréin. X @alpineclub_esp

Pese a la etapa de adaptación, el balance interno es positivo y el equipo confía en que la alianza permita dar un paso adelante.

Un objetivo ambicioso, pero realista

En cuanto a las metas deportivas, Alpine apunta a sumar puntos en cada carrera del calendario. Gasly valoró esa aspiración, aunque mantuvo cautela: "Me gustaría más, pero hay que ser realista".

El francés también expresó su sorpresa por el nivel exhibido por las escuderías punteras. “Me cuesta entender el nivel de rendimiento de los cuatro grandes equipos que van en cabeza, ya que han pasado mucho menos tiempo en el túnel de viento”, señaló.

Este viernes, Gasly saldrá a pista en Baréin. Allí buscará traducir en pista las sensaciones positivas que transmitió fuera del auto y comenzar a medir el verdadero potencial de Alpine antes del inicio de la temporada de Fórmula 1.