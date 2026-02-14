De qué es la llamativa Copa del Mundo con la que posó Messi a 4 meses del Mundial

A 4 meses de la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá, Lionel Messi subió una foto a su cuenta de Instagram con la Copa del Mundo hecha con juguetes.

A poco más de un año para que ruede la pelota en el Mundial 2026, la expectativa ya se siente en el ambiente y también en el corazón del capitán. Lionel Messi encendió las redes sociales este viernes con una publicación que combinó ilusión y guiño mundialista: una Copa del Mundo armada con piezas de Lego.

Además, lo acompañó con un mensaje breve pero contundente: “La terminamos”. En el interior de la maqueta, un pequeño muñeco con casco celeste y blanco sostiene el trofeo, una postal simbólica que disparó la imaginación de millones de hinchas.

Mientras transita días de recuperación, el rosarino baja las revoluciones, pero no la pasión. Lejos del ritmo frenético de la competencia, Messi aprovecha el descanso para entretenerse construyendo, pieza por pieza, la réplica del máximo trofeo del fútbol. Un pasatiempo que, más allá del juego, refleja el deseo intacto de volver a pelear en la gran cita que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

El video que compartió Messi de la Copa del Mundo hecha con Legos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/messi10_rey/status/2022428294545903964&partner=&hide_thread=false La Cabracon la más linda de TODAS hecha con piezas de LEGO !!! pic.twitter.com/vyYNlPRKhi — KING MESSI 10 (@messi10_rey) February 13, 2026 Lionel Messi se sigue recuperando de su lesión muscular En el plano físico, apareció una señal de cautela. El capitán sufrió una leve distensión en el isquiotibial izquierdo durante el amistoso de Inter Miami CF frente a Barcelona SC. A partir de ese contratiempo, el cuerpo técnico optó por preservarlo y postergar su participación en el compromiso ante Independiente del Valle, que debía disputarse en Puerto Rico.

Si bien la molestia no reviste gravedad, en el entorno del astro la consigna es clara: no correr riesgos innecesarios. Se trata de una temporada especial, con la mira puesta en la defensa del título obtenido en Copa Mundial de la FIFA 2022, una conquista que elevó aún más su legado y que ahora tendrá un nuevo capítulo en Norteamérica.