Trabajadores de Fate cortaron la Panamericana este jueves por el cierre de la empresa

Este jueves, en una jornada marcada por el paro general de la CGT en contra de la reforma laboral, un grupo de manifestantes llevó a cabo un corte en la Autopista Panamericana, en solidarización con los empleados afectados por el cierre de la empresa de neumáticos Fate.

La medida de fuerza tiene lugar en la autopista a la altura de la calle Uruguay, en la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando. En el lugar, se encuentran organizaciones sociales ajenas al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

De acuerdo con lo trascendido, la mayoría de los empleados de Fate permanecen en el predio de San Fernando, protestando contra el cierre de la empresa y los más de 900 despidos, pese a la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno Nacional.