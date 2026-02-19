Presenta:
Trabajadores de Fate comenzaron con los cortes en la Panamericana.
En Vivo

Trabajadores de Fate cortaron la Panamericana este jueves por el cierre de la empresa

Este jueves, un grupo de manifestantes cortó la Autopista Panamericana hacia la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por el cierre de Fate.

MDZ Sociedad

Este jueves, en una jornada marcada por el paro general de la CGT en contra de la reforma laboral, un grupo de manifestantes llevó a cabo un corte en la Autopista Panamericana, en solidarización con los empleados afectados por el cierre de la empresa de neumáticos Fate.

La medida de fuerza tiene lugar en la autopista a la altura de la calle Uruguay, en la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando. En el lugar, se encuentran organizaciones sociales ajenas al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

De acuerdo con lo trascendido, la mayoría de los empleados de Fate permanecen en el predio de San Fernando, protestando contra el cierre de la empresa y los más de 900 despidos, pese a la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno Nacional.

Live Blog Post

Los manifestantes comienzan a caminar por la Panamericana

A una hora del inicio de la protesta en la autopista, los manifestantes comenzaron a caminar sobre la autopista, esta vez, a la altura del ramal Tigre. En tanto, otro grupo menor empezó a movilizarse hacia el predio de Fate.

Live Blog Post

Gendarmería les pidió a los manifestantes habilitar un carril de la Panamericana

Para no complicar el tránsito mano a la Ciudad de Buenos Aires, los efectivos de Gendarmería controlando la manifestación le pidieron a los protestantes habilitar un carril de la Autopista Panamericana, llegando a un acuerdo.

Live Blog Post

Mirá el video de cómo comenzó el corte en la Autopista Panamericana

Corte en la Panamericana por el cierre de Fate
Live Blog Post

Cortes en la Autopista Panamericana

A las 7:45 de la mañana, un grupo de manifestantes, sindicalistas y trabajadores comenzó a cortar la Autopista Panamericana mano a la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por el cierre de la empresa de neumáticos Fate y en solidarización con los empleados afectados.

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos