Vuelven las tormentas a Buenos Aires tras el brutal temporal: a qué hora se larga con todo
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este martes se repetirán las tormentas y los vecinos de Buenos Aires están alertas.
Después del brutal temporal que dejó algunos destrozos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, este martes volverán las tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que en horas de la noche se desatará este fenómeno.
Más precisamente, estas tormentas se darán de manera aislada, y hay una probabilidad de entre 10% y 40%. De hecho, en los minutos previos a la puesta del Sol, se nubló en el Área Metropolitana (AMBA).
Mientras tanto, en un día con una humedad superior al 50%, la temperatura oscilará entre los 30°C y los 26°C.
Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires tras la tormenta
- Miércoles: Mínima de 17° y máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado.
- Jueves: Mínima de 19° y máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado.
- Viernes: Mínima de 20° y máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado.