Martes con descenso de temperatura y tormentas en el norte y este de Mendoza
El martes tendrá un leve alivio térmico respecto al lunes, con vientos del sur y condiciones inestables en varios sectores de la provincia.
El martes en Mendoza estará marcado por un descenso de la temperatura y un escenario algo más inestable. La jornada comenzará con nubosidad variable y ambiente más fresco en comparación con el inicio de la semana.
La mínima se ubicará en 19°, mientras que la máxima alcanzará los 31°. Los vientos algo fuertes del sector sur serán protagonistas y explican la baja térmica que se sentirá durante el día. Además, se prevén tormentas aisladas en el norte y este provincial, principalmente hacia la tarde y noche. En la zona de cordillera persistirá la inestabilidad, con condiciones variables durante gran parte de la jornada.
Para el miércoles se espera nubosidad variable y poco cambio en la temperatura, con vientos leves del este. La máxima será de 29° y la mínima de 18°, mientras que en cordillera continuará el tiempo inestable.
El jueves volverá el ascenso térmico, con una máxima prevista de 32° y mínima de 17°. Habrá nubosidad variable, vientos leves del noreste y tormentas hacia la noche, mientras que en cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso.