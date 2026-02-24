Martes con descenso de temperatura y tormentas en el norte y este de Mendoza

El martes tendrá un leve alivio térmico respecto al lunes, con vientos del sur y condiciones inestables en varios sectores de la provincia.

El martes en Mendoza estará marcado por un descenso de la temperatura y un escenario algo más inestable. La jornada comenzará con nubosidad variable y ambiente más fresco en comparación con el inicio de la semana.

La mínima se ubicará en 19°, mientras que la máxima alcanzará los 31°. Los vientos algo fuertes del sector sur serán protagonistas y explican la baja térmica que se sentirá durante el día. Además, se prevén tormentas aisladas en el norte y este provincial, principalmente hacia la tarde y noche. En la zona de cordillera persistirá la inestabilidad, con condiciones variables durante gran parte de la jornada.

lluvia Los vientos del sur marcarán el cambio de escenario en la provincia. Shutterstock Para el miércoles se espera nubosidad variable y poco cambio en la temperatura, con vientos leves del este. La máxima será de 29° y la mínima de 18°, mientras que en cordillera continuará el tiempo inestable.