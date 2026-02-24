ARCANA brilló una vez más: la primera tanda de Sociales del encuentro electrónico que iluminó Mendoza

ARCANA deslumbró nuevamente a los amantes de la electrónica. El suceso fue en Luján de Cuyo, en Mendoza. Mirá la primera parte de la cobertura especial de MDZ.

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

Mendoza tuvo una nueva edición de ARCANA, el evento único que fusiona música electrónica, paisajes naturales impresionantes y misticismo. La fiesta se llevó a cabo en un entorno mágico entre viñedos de Lomas del Malbec, y el clima mendocino se manifestó en su esplendor: hubo lluvia, nubes, sol y más.

ARCANA nuevamente deslumbró, esta vez por dos días consecutivos, y se consolidó como una experiencia inmersiva única, en un ambiente natural extraordinario, al pie de la cordillera.

El Festival reunió a artistas internacionales de referencia como Rüfüs Du Sol (DJ Set), Arodes, Colyn y Nick Warren, y una curaduría enfocada en la vanguardia electrónica global.

Del latín arcanum, arcano significa secreto, misterio, algo que permanece cerrado y oculto. Siguiendo este concepto, ARCANA nuevamente desplegó su halo de misticismo en Mendoza y recibió a miles de amantes de la música electrónica y toda la filosofía que acompaña este movimiento musical que crece cada vez más en las grandes ciudades y destinos turísticos del mundo.

La primera jornada de ARCANA El primer día estuvo encabezado por los superstars RÜFÜS DU SOL en una presentación muy esperada por miles de fans. Completaron el cartel el reconocido productor español ARODES, el dúo LUCH & JUNO (DE) -dos de los productores más interesantes del nuevo sonido europeo-, y el opening a cargo del artista local Løvø, quien aportó la energía ideal para comenzar la jornada.