ARCANA brilló una vez más: la primera tanda de Sociales del encuentro electrónico que iluminó Mendoza

ARCANA deslumbró nuevamente a los amantes de la electrónica. El suceso fue en Luján de Cuyo, en Mendoza. Mirá la primera parte de la cobertura especial de MDZ.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (30)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (8)

Mendoza tuvo una nueva edición de ARCANA, el evento único que fusiona música electrónica, paisajes naturales impresionantes y misticismo. La fiesta se llevó a cabo en un entorno mágico entre viñedos de Lomas del Malbec, y el clima mendocino se manifestó en su esplendor: hubo lluvia, nubes, sol y más.

ARCANA nuevamente deslumbró, esta vez por dos días consecutivos, y se consolidó como una experiencia inmersiva única, en un ambiente natural extraordinario, al pie de la cordillera.

El Festival reunió a artistas internacionales de referencia como Rüfüs Du Sol (DJ Set), Arodes, Colyn y Nick Warren, y una curaduría enfocada en la vanguardia electrónica global.

Del latín arcanum, arcano significa secreto, misterio, algo que permanece cerrado y oculto. Siguiendo este concepto, ARCANA nuevamente desplegó su halo de misticismo en Mendoza y recibió a miles de amantes de la música electrónica y toda la filosofía que acompaña este movimiento musical que crece cada vez más en las grandes ciudades y destinos turísticos del mundo.

La primera jornada de ARCANA

El primer día estuvo encabezado por los superstars RÜFÜS DU SOL en una presentación muy esperada por miles de fans. Completaron el cartel el reconocido productor español ARODES, el dúo LUCH & JUNO (DE) -dos de los productores más interesantes del nuevo sonido europeo-, y el opening a cargo del artista local Løvø, quien aportó la energía ideal para comenzar la jornada.

MDZ dijo presente, y te muestra en esta tanda algunas de las instantáneas tomadas el primer día del festival.

¡No te las pierdas, a continuación!

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (2)
Diego Mantelli, Camila Romussi y Lucas Vergara.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (3)
Victoria Dion pasó por el spot de MDZ.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (4)
Jonás Bensusan, Federicosmic y Carlos Vargas.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (6)
Sol Rostan, Caro Ojea Quintana, Mecha Dellacasa y Negra Alemán.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (7)
Franco, Arageme e Isa.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (8)
Fiorella Barahona y Paula Sánchez.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (12)
Joaquín , Luana, Agustín , Agostina y Damián.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (9)
Francisco Vizcaino, Colo Zapatero y Juli Rotman.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (11)
Los grupos de amigas: una constante.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (13)
Darío Sacavino y Andrea Díaz.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (14)
Julieta Masutti , Gustavo Rizzato, Fernando Sibilla y Cecilia Carrizo.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (15)
Ellos también quisieron foto en el spot de MDZ en Arcana.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (17)
Ellas le pusieron toda la onda, aun bajo la lluvia.

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (19)
¡A bailar sin parar!

Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (20)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (21)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (22)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (23)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (24)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (25)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (26)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (27)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (28)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (29)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (30)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (32)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (34)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (35)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (36)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (37)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (38)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (39)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (40)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (41)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (42)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (43)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (45)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (46)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (47)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (49)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (51)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (52)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (55)
Arcana Lomas del Malbec Rufus Do sol (57)

