Quién es el famoso argentino que está en pareja con un primer ministro europeo

El argentino y miembro de la selección de voley Nicolás Keenan acompañó a Rob Jetten en una asunción histórica para Europa. Todos los detalles, en la nota.

La política europea sumó un capítulo inédito cuando Rob Jetten asumió como el primer ministro más joven de los Países Bajos y el primero abiertamente gay. A su lado, el argentino Nicolás Keenan se convirtió en el primer hombre en ocupar el rol de Primer Caballero en la historia del país.

Cabe destacar que Nico Keenan es miembro de la selección argentina de hockey sobre césped.

Rob Jetten, de 38 años, lideró un gobierno de coalición en minoría tras las elecciones de octubre, en las que su partido centrista y proeuropeo D66 logró una estrecha victoria y negoció con aliados de centro-derecha para formar Ejecutivo. En 2024, después de los Juegos Olímpicos de París y antes de que Nicolás Keenan partiera de gira por tres meses con Los Leones, el neerlandés le propuso casamiento.

Mirá el video que compartió Nicolás Keenan: Nicolás Keenan y Rob Jetten El deportista, que juega profesionalmente en la liga holandesa, compartió en Instagram detalles de la jornada de asunción. “Es hoy”, escribió junto a un video de su pareja vestido formalmente para la ceremonia, al que sumó un emoji llorando de emoción.

La carrera política del nuevo primer ministro está marcada por su capacidad de conectar con el electorado. Su lema, Het kan wel (“Sí, se puede”), se inspiró en el “Yes, we can” de Barack Obama y contrastó con su opositor Geert Wilders, a quien acusó de “sembrar la división”.