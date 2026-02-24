El aire de modernidad que se pretende en el diseño urbano de la capital está levantando una Mendoza kermés , con el uso de un recurso que recuerda a las fiesta sociales de clubes que se hacían en la muy buena película argentina "Luna de Avellaneda" . en Netflix (paso el dato).

Lo cierto es que la iluminación de la reciente modernizada Avenida Sarmiento replica el modelo que tanto atrasa en lo estético de Arístides Villanueva. La vocación para que la ciudad sea una de carácter vintage con esos focos cruzando las calles es una elección de los urbanistas y de aquellos que ganan las licitaciones en las remodelaciones.

La tecnología LED ofrece importantes ventajas de eficiencia respecto a los métodos de iluminación. Los fabricantes siguen optimizando el consumo energético mediante circuitos de controlador mejorados y protocolos de atenuación inteligentes.

Las dos arterias afectadas por este impulso estético nada a la moda, digamos, son avenidas muy valoradas de la Ciudad de Mendoza y por demás tradicionales.

Las aplicaciones de iluminación se han diversificado considerablemente más allá de la publicidad comercial. Las comunas utilizan cada vez más la iluminación de arterias y fachadas para crear experiencias inmersivas. Estas instalaciones suelen incorporar elementos interactivos activados por redes sociales, datos meteorológicos o la participación del público.

Por ahora nada de esto sucede en la Ciudad de Mendoza.

Ciudades como Dubái, Singapur y Shanghái han establecido directrices específicas para la intensidad de la iluminación, el horario de funcionamiento y los estándares de contenido.

Estas regulaciones generan tanto desafíos como oportunidades para los fabricantes, quienes deben equilibrar las capacidades técnicas con los requisitos de cumplimiento.

La experiencia internacional no se apoya en criterios a la bartola, entendemos. Y es a lo que los habitantes de la ciudad aspiramos: dejar la bartola.

Bajo los focos que cruzan la calle,

con ese brillo de club social,

Mendoza es kermés con detalle,

buscando el refugio de pueblo fatal.

Como en Luna de Avellaneda,

el vals se enreda en la iluminación,

mientras la Arístides, calma y quedada,

repite el modelo de una vieja unión.

Sarmiento se enciende con guirnaldas mansas,

entre las copas y el suave rumor,

donde el progreso detiene sus danzas

para brindar el ayer aunque con amor.

Es la nostalgia de lo que no avanza,

un tinte de barrio en centro tradicional,

Mendoza se hamaca en su propia balanza,

entre el pasado y el baile social.

Ciudad de Mendoza

La iluminación de la vía pública ciudadana es una mezcla de ingeniería de seguridad, estética urbana y tecnología de ahorro energético

En 2026, la tendencia se ha movido agresivamente hacia la iluminación adaptativa y el Internet de las Cosas (IoT).

Dependiendo de qué parte de la ciudad se quiera iluminar, el diseño del haz de luz cambia radicalmente.

Para el Alumbrado Peatonal recurren a postes bajos o bolardos iluminados diseñados para la escala humana.

Tecnología LED de Alta Eficiencia consume hasta un 80% menos que las antiguas. Permiten regulación de intensidad y cambio de temperatura de color. La clásica luz naranja está siendo reemplazadas por su baja reproducción cromática.

Hay que entender que los sistemas "Smart City" implican iluminación moderna, que ya no es estática. Ahora es "inteligente": Iluminación Adaptativa (Adaptive Lighting), la llaman.:

Incluso las farolas actúan como puntos de acceso a internet, transmitiendo datos a través de la luz a velocidades ultra rápidas.Esta clase de luminarias incluye sensores de calidad del aire, ruido y gestión de tráfico integrados en el mismo poste.

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

La comuna de la capital de Mendoza debería tomar nota en el tema, puesto que el mercado global de la iluminación se encuentra en un momento crítico.

La integración con la infraestructura inteligente y la transformación digital está allanando el camino para un mundo más conectado, energéticamente eficiente y estéticamente avanzado.

La infraestructura moderna depende ahora en gran medida de sistemas de iluminación adaptativa que equilibran el atractivo del diseño con la eficiencia funcional, formando la columna vertebral de las ciudades sostenibles y los espacios industriales modernos.

mendoza iluminación vía pública Tokyo muestra sistemas de iluminación adaptativa, además de experiencia inmersiva, además de lindura.

Ciudades Inteligentes

La mayoría de los proyectos de ciudades inteligentes utilizan actualmente postes de iluminación como centros de sensores, redes de comunicación y sistemas de vigilancia.

Esta convergencia convertirá la iluminación tradicional en una infraestructura inteligente que apoyará el transporte, la monitorización ambiental y la respuesta ante emergencias.

La Mendoza kermés ya no solamente atrasa, sino que impide una modernización de verdad.

Estos enfoques innovadores demuestran plenamente que la iluminación ya no es una función convencional, sino que se ha convertido en un pilar fundamental del diseño de infraestructura moderna.

El rápido desarrollo de los sistemas de iluminación conectados mediante el Internet de las Cosas ha impulsado el control de la iluminación basado en datos.

La iluminación inteligente ajusta la temperatura de color, el brillo y la temporización según la ocupación y los niveles de luz natural. Estas soluciones son esenciales para hogares inteligentes, redes de transporte inteligentes y complejos comerciales que buscan el ahorro energético, a la par que una mejor experiencia de usuario.