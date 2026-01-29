Lucía Bellocchio, experta define Ciudades Inteligentes y qué le falta a Mendoza

En la Ciudad de Mendoza hay una pregunta que no se formula de modo continuo y ante la modernidad es muy apropiada para mejorar la calidad de vida en las Ciudades Inteligentes : ¿estamos construyendo las ciudades que necesitamos o simplemente hacemos lo que podemos?

Lucía Bellocchio es una de las expertas argentinas que trabaja en esta área clave para centros urbanos. Y así lo hace en América Latina, como Fundadora y CEO de Trend Smart Cities. Vive en São Paulo pero su área de interés es sumamente amplia.

Ella dirige la Diplomatura en Smart Cities de la Universidad Austral y es profesora invitada en más de 30 universidades.

Además, es miembro del Grupo de Expertos de la ONU, la Red Internacional de Ciudades Inteligentes (RICI) y asesora del Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible de Buenos Aires.

TED Speaker y conferencista internacional, Lucía Bellocchio ha sido reconocida como una de las 10 Smart Cities Influencers en el mundo por Onalytica (2022).

Fue elegida entre las 50 mujeres líderes del Cono Sur por Voces Vitales (2020) y finalista del premio Women That Build de Globant (2021).

Abogada por la UBA con un MBA en Business & Big Data, ha visitado más de 350 ciudades y vivido en 6 países, explorando cómo la innovación urbana puede mejorar la vida de las personas.

- Sos una experta desde hace muchos años

- (Risas) Cuando no estaba tan de moda hablar de ciudades inteligentes. Yo empecé con todos estos temas por eso.

- El tema tiene una actualidad alucinante. ¿Cómo definirías rápidamente una ciudad inteligente?

- Siempre me gusta como simplificarlo en tres palabras, que tienen que quedar en el radar. La primera es, obviamente, que a todos se les viene a la cabeza la tecnología cuando se habla de ciudad inteligente. Y obvio que es un factor importante, pero más que la tecnología diría hoy que lo vital es el poder de los datos. Como a partir de las tecnologías vos tenés datos poder tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de las personas. Y acá creo que viene la otra palabra y la más importante, ¿no? Como salir un poco del hype tecnológico y que con estos datos se tomen mejores decisiones que impacten en el día a día de las personas. Y que se tenga en cuenta esta escala humana de las ciudades. Estas soluciones deben traer confort para la persona y para los habitantes, pero sin dañar el ambiente. Y ahí viene el factor de sostenibilidad.

- Personas, sostenibilidad y tecnología/datos Estás nombrando la big data, como la gran madre del asunto.

- Hay un montón de fetiches tecnológicos al que n municipio puede verse tentado. Pero creo que es ir un poco más allá, en profundo. Hoy todo el mundo quiere hablar de Inteligencia Artificial pero en realidad es cómo ese poder de los datos te puede convertir en un tomador de decisiones. Este gran punto cambia la forma de gestionar las ciudades.

La decisión ya no es porque me parece que la parada del colectivo no va a funcionar, sino que la cambio porque los datos que me dicen que esa parada del colectivo no funciona en tal lugar, es oscura, la gente se queja.

- Gestiones más predictivas.

- Exactamente Lo hace a veces predictivo y otras decisiones muy fundadas. Tenemos hoy la posibilidad de tener también los datos en tiempo real y también en base a eso decidir.

- Los patrones de comportamiento marcan la gestión y optimización de recursos.

- Cambia no solo la planificación urbana, sino también la gestión porque obvio que hay un montón de herramientas para planificar las ciudades, pero en cuanto a lo que es la gestión de la ciudad permite también ser mucho más asertivo en las decisiones.

- Podrían replantearse un montón de servicios de los municipios

- ¿Es necesario un recolector de basuras todos los días a las ocho de la mañana? Hoy podés sensorizar esos cestos de basuras y que se recolecte basura cuando realmente el sensor te indica que está lleno. Un montón de pequeñas cosas tienen un impacto en recursos humanos y económicos. Se trata de ser más eficiente.

- Mendoza sigue una tendencia global. como los centros de las ciudades que ya no son más el centro, no rigen la vida urbana y se deterioran. Algunas zonas casi en abandono. Sucede en el microcentro mendocino.

- Es un fenómeno que le está pasando a la mayoría de las ciudades y que obviamente después de la pandemia se hizo muy evidencia. Entra de vuelta el factor tecnológico: de repente nos dimos cuenta que hay un montón de trabajos que se pueden hacer más allá de los centros urbanos. Montón de posibilidades de hacer trabajo remoto. Yo vivo ya hace un tiempo en San Pablo. Pasa lo mismo. En Río de Janeiro también.

. ¿Qué hacen allí?

- Ejecutan varias estrategias y hay buenas experiencias. Por ejemplo, Río de Janeiro creo que es una experiencia que ha dado buenos resultados. Tiene un programa que se llama Revivir el Centro. El gobierno otorgó un montón de incentivos para los edificios antiguos. Y estimularon más que nada un mix de usos. Se está estimulando a que también la gente viva allí.

- Un plan, digamos.

- Sí, Hay acciones concretas como estas. Los incentivos fiscales y ayudas incluyen a los constructores. Hay un plan para que el centro reviva. Ahí también se ve que el rol del Estado. Sin plan el centro seguiría abandonado y nadie querría invertir.

- En Estados Unidos hay como políticas destinadas a ofrecerles a matrimonios en edad más temprana vivienda para que se rediseñe el comercio también, en función de estos matrimonios con otras necesidades.

- Sí. Estas lecturas creo que también está buenísimo hacerlas con otras tendencias que se van dando. Una por ejemplo es que la ciudad es más sostenible si es más densa. En vez que se extienda la mancha urbana, en vez de que la gente se vaya a vivir cada vez más lejos, veamos dónde ya hay infraestructura. Intentemos incentivar esas zonas de la ciudad que quizá están abandonadas, y que se puede revitalizar.

Hay un envejecimiento de la población y se sabe que también a su vez que la expectativa de vida es cada vez mayor. ¿Cómo se preparan las ciudades hoy para atender a esa franja de la sociedad?

- Hay un concepto que leí entre varias cosas que aprendí. Decís que el concepto de ciudad inteligente no es posible de "copiar y pegar".

- El copy-paste está prohibido porque cada ciudad tiene una realidad distinta y presenta particularidades distintas. Trabajo mucho con ciudades de Latinoamérica. Uno siempre está mirando qué hace Europa, qué hace Estados Unidos, qué hace Asia... está buenísimo, pero es una irrealidad que una ciudad de Latinoamérica quiera copiar el modelo de ciudad inteligente de Londres.

Es una irrealidad que una ciudad de Latinoamérica quiera copiar el modelo de ciudad inteligente de Londres.

- Está muy bien lo que decís de Río de Janeiro. Sé que en Medellín hay una tendencia muy interesante.

- Medellín hizo en el último tiempo un cambio interesante. Pasó de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo a hacer grandes transformaciones a través del urbanismo social y la integración. Siempre menciono también el caso de Curitiba, en el sur de Brasil. En el 2023 fue elegida la ciudad más inteligente del mundo. Por todo este enfoque de darle bola a la planificación urbana, una política sostenida en el tiempo sobre cuestiones de sostenibilidad, educación ambiental. En el último tiempo lo tradujo en la digitalización.

- ¿Como cómo bajar en concreto lo de Ciudades Inteligentes? El concepto pero también una práctica, respecto a temas como la seguridad ciudadana o este nuevo problema que tenemos de adaptarnos a los fenómenos climáticos.

- Me gusta decir que la primera cosa es empezar a ponerse los lentes Smart Cities. Hago esta analogía porque es como un poco empezar a cambiar el mindset, ¿no? Es el primer paso: que un tomador de decisión que está en el sector público, o alguien que está en el sector privado, lidere esta transformación. El mundo urbano representa un montón de oportunidades para empresas de tecnología, de movilidad. De decir: ¿cómo realmente hago un buen diagnóstico del estado de la ciudad hoy? Lo que se suele llamar como los diagnósticos de madurez en términos de Smart City. Algunos gobiernos avanzaron mucho en la digitalización, pero le faltan temas de movilidad. Y después tener una hoja de ruta también realista, y yo siempre digo leyendo como el ADN de la ciudad.