Las imágenes "apocalípticas" que dejó el fuerte temporal en Buenos Aires

El brutal temporal que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires dejó destrozos a lo largo de distintas zonas.

Un fuerte temporal irrumpió este mediodía en el Área Metropolitana de Buenos Aires y provocó un brusco descenso de la temperatura, además de múltiples destrozos. Tras una mañana de calor intenso, los termómetros cayeron ocho grados en apenas una hora en la Ciudad de Buenos Aires, mientras se registraban ráfagas superiores a los 80 km/h, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno dejó más de 40.000 hogares sin electricidad, con mayor impacto en usuarios de Edesur, que superó los 26.000 afectados. Además, se reportaron árboles caídos en distintos puntos del AMBA, entre ellos Parque Lezama, Villa Lugano y la ciudad de Ensenada, según mostraron imágenes y videos difundidos en redes sociales.

Según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), unos 17.852 usuarios de Edesur no contaban suministro eléctrico, donde las zonas más afectadas fueron las localidades de Alejandro Korn, Glew, Tristán Suárez, Esteban Echeverría, Lanús Este, Florencio Varela y Presidente Perón. Mientras que 5.196 clientes de Edenor no tuvieron luz a raíz del temporal, donde las zonas más afectadas fueron Villa Madero, Paso del Rey, José C. Paz, Generas Las Heras, San Justo, Marcos Paz, La Lonja, Manuel Alberti y Tigre son los más perjudicados por la situación.