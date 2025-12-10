Cuáles son las 5 mejores ciudades argentinas para vivir y en qué puesto está Mendoza

Este miércoles, salieron a la luz los resultados de la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades , desarrollado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ). El informe revela cuáles son las mejores ciudades argentinas para vivir.

De acuerdo con el informe de la UBA , la Ciudad de Buenos Aires volvió a encabezar el listado de urbes mejor gestionadas del país. La capital argentina obtuvo una puntuación de 3,65 sobre 5. Mientras que la Ciudad de Mendoza se ubica en segundo lugar , con 3,34 puntos.

En tanto, Córdoba ocupa el tercer puesto con 3,25 puntos, mientras que San Miguel de Tucumán figura en el cuarto con 3,17 puntos. Enseguida, se ubica la ciudad santafesina de Rosario con 3,16 puntos, completando así el top cinco de los conglomerados urbanos analizados.

El trabajo fue realizado por el Centro de Ciudades Inteligentes de esa casa de estudios, que durante 2025 examinó el desempeño estratégico de los diez principales conglomerados urbanos argentinos. El indicador utiliza una escala de 0 a 5 y se apoya en cinco grandes dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, tejido social, medio ambiente y tecnología e infraestructura. Cada eje se desagrega en 31 variables y, a su vez, en 159 indicadores que permiten una radiografía cuantitativa y cualitativa de cada ciudad.

Entre las urbes estudiadas hay ocho capitales provinciales - CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta, San Juan y Resistencia - y dos ciudades que no lo son, Rosario y Mar del Plata . En el tramo medio del ranking aparecen San Juan y Santa Fe, ambas con 2,98 puntos, seguidas por Salta (2,85) y Mar del Plata (2,74), mientras que Resistencia cierra la tabla con 2,54. El objetivo, subrayan los investigadores, no es solo comparar, sino entender modelos de gestión y su impacto en la vida cotidiana.

Qué cambió entre 2024 y 2025

Si se comparan los valores con la edición anterior, la media general de las diez ciudades registró un leve incremento de 0,06 puntos. CABA mantiene el liderazgo tanto en la evaluación global como en cada una de las dimensiones, con números muy similares a los de 2024. Mendoza, Córdoba y Rosario también conservan su posición relativa, con pequeñas mejoras en sus puntajes, lo que habla de procesos sostenidos más que de cambios bruscos en sus estrategias de desarrollo urbano.

San Miguel de Tucumán aparece como uno de los casos más dinámicos. El informe señala un avance marcado en su nivel de desarrollo estratégico, impulsado sobre todo por la dimensión político-institucional. La puesta en marcha y el seguimiento de un plan estratégico local y un mayor ordenamiento institucional actuaron como plataforma para mejorar otros frentes, en especial los vinculados al ambiente y a la incorporación de tecnología orientada a la atención de los vecinos. Salta también muestra una mejora importante, mientras que Mar del Plata y Resistencia registran subas más moderadas. San Juan y Santa Fe exhiben pequeñas caídas, consideradas no significativas por el equipo que elaboró el índice.

Información de base para pensar políticas públicas

Para Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, el valor del IGEC está en que ofrece un diagnóstico comparado de fortalezas y debilidades de cada conglomerado urbano. “El objetivo sigue siendo el de desarrollar un indicador potente que permita establecer un punto de partida para medir la sostenibilidad urbana y afrontar agendas Smart Cities en los diez conglomerados urbanos analizados”, puntualizó Quiroga.