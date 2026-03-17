La clave para mejorar la nutrición infantil: menos ultraprocesados y más alimentos reales

Especialistas en nutrición infantil alertaron sobre déficits nutricionales en la niñez y remarcaron la necesidad de mejorar la calidad de la alimentación. Gabriel Vinderola, investigador del CONICET , señaló que muchos niños no alcanzan las recomendaciones de calcio y vitamina D y destacó la importancia de promover el consumo de alimentos reales y fermentados para fortalecer el desarrollo y la salud.

“Esta etapa en la edad de una persona es crítica para el desarrollo integral, estos déficits nutricionales se vienen agravando, los hábitos, el estilo de vida, sobre todo en esta población, no han ido mejorando a lo largo del tiempo y con esto se ha ido aumentando el sobrepeso, la obesidad”, señaló el doctor en Química e investigador del Instituto de Lactología Industrial (INLAIN, CONICET–UNL) en diálogo con MDZ Radio .

El especialista explicó que los datos disponibles muestran carencias importantes en la dieta infantil. “Esta es una información que ya tiene un tiempo que nosotros la venimos trabajando, la venimos comunicando”, afirmó, en referencia a los estudios que señalan que una gran proporción de niños no alcanza las recomendaciones de calcio ni de vitamina D.

En ese marco, Vinderola destacó que las nuevas guías alimentarias publicadas en Estados Unidos volvieron a poner el foco en el consumo de alimentos reales y en la reducción de productos ultraprocesados. Según explicó, ese debate también impacta en otros países y coincide con discusiones que se están dando en Argentina sobre la actualización de sus propias recomendaciones nutricionales.

Vinderola remarcó especialmente el valor de los alimentos fermentados dentro de una dieta saludable. “No es nuevo que las guías alimentarias hablen del yogur, pero nunca le daban su rol, su peso como alimento fermentado. Lo daban por su aporte en calcio, en vitaminas, pero el yogur aporta algo que prácticamente ningún otro alimento que no sea de este grupo aporta, que son los microorganismos vivos”, explicó.

El investigador sostuvo que estos microorganismos tienen efectos positivos sobre la microbiota intestinal y el sistema inmune. “Cuando yo consumo una porción de yogur por día, estoy como tapizando, estoy cubriendo mi intestino con un ecosistema de bacterias buenas, de bacterias benéficas, que nos van a aumentar nuestras defensas, nos van a proteger de posibles patógenos, de episodios de gastroenteritis, pero también de infecciones respiratorias”, detalló.

Además, subrayó que el yogur es particularmente adecuado para la infancia. “Es un alimento muy interesante, muy importante en niños, en población infantil, por esta cuestión de que tiene palatabilidad, a los chicos les gusta, no tiene alcohol y provee estos microorganismos”.

yogurc Yogur casero Foto: chatelaine.com El yogur aporta, además de calcio, microorganismos vivos, clave para la microbiota intestinal. Foto: chatelaine.com

Menos ultraprocesados y más alimentos frescos

Consultado sobre los hábitos alimentarios, el especialista insistió en la necesidad de reducir el consumo de productos ultraprocesados. “Sabemos que los chicos son muy cercanos a lo que llamamos alimentos ultraprocesados, que son muy palatables pero que tienen exceso de sal, de sodio, de azúcar, de grasas trans y son carentes en proteínas, en vitaminas”, advirtió.

Por ese motivo, propuso volver a una dieta más variada basada en alimentos naturales. “Tenemos que ir alejándonos de esa alimentación rica en ultraprocesados y acercarnos a una alimentación más de alimentos frescos”, indicó.

Entre los cambios concretos que pueden aplicar las familias, Vinderola mencionó revisar el consumo de lácteos, frutas, verduras y legumbres. “Las legumbres son una gran deuda en la mesa de los argentinos, son económicas, fáciles de preparar y tienen un aporte de proteína y de fibras muy interesante”, explicó.

Finalmente, consideró que la suplementación nutricional debería ser una última alternativa. “Si yo pienso que ya tengo que suplementar a un chico es como que perdí la batalla en que hay que alimentarlo primero, porque el alimento da una enorme cantidad de micronutrientes”, concluyó.