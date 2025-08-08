Gaza: hay 12.000 niños menores de cinco años con desnutrición aguda según la OMS

La Organización Mundial de la Salud alerta de unos 12.000 niños en Gaza padecen grave desnutrición. Se trata de una cifra récord, indica OMS.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que casi 12.000 niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda en Gaza, según la última cifra conocida del mes de julio, la más alta registrada hasta la fecha.

"En lo que va del año, 99 personas han muerto por desnutrición, incluidos 29 niños menores de cinco años. Es probable que estas cifras estén subestimadas", ha alertado este jueves durante una rueda de prensa en Ginebra (Suiza).

Adhanom ha recordado que Gaza lleva casi dos años bajo bombardeo y su población tiene un acceso limitado a servicios básicos, además de que han sufrido desplazamientos repentinos y, ahora, sufren un bloqueo del suministro de alimentos.

Gaza y la devastación que se sufre Este contexto, unido al hacinamiento y el deterioro de las condiciones del agua, saneamiento e higiene, está contribuyendo a la propagación de enfermedades en Gaza, que también afectan de forma grave a los más jóvenes. "Hasta el 31 de julio se habían notificado un total de 418 casos sospechosos de meningitis y 64 casos de síndrome de Guillain-Barré, con un aumento notable en julio", ha detallado.

Ante esta situación, ha destacado la ayuda que está ofreciendo al OMS, que ha permitido evacuar a 7.522 pacientes de Gaza desde el inicio del conflicto. "Justo ayer, la OMS apoyó la evacuación médica de 15 niños pacientes críticos a Jordania, junto con 42 acompañantes", ha añadido.