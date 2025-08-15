Desnutrición oculta: más del 70% de los chicos argentinos no consume suficientes frutas y verduras

Siete de cada diez chicos en edad escolar faltan a clases por problemas de salud asociados a una dieta insuficiente en nutrientes esenciales.

Según la Sociedad Argentina de Pediatría , muchas de estas carencias pasan desapercibidas porque se presentan en niños con peso y talla normales. La selectividad alimentaria o las dietas restrictivas pueden generar déficits nutricionales en tan solo dos meses, afectando tanto el desarrollo físico como cognitivo. Si un niño consume menos de 15 alimentos distintos, podría presentar desnutrición oculta o déficit de micronutrientes.

Un reciente informe del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea) muestra que tres de cada cuatro niños argentinos entre 4 y 12 años no alcanzan las ingestas recomendadas de nutrientes esenciales como vitamina D, calcio, ácidos grasos omega 3 y hierro. Estas deficiencias impactan en el desarrollo óseo, la función inmunológica y el rendimiento cognitivo.

“La calidad nutricional de la alimentación es clave, especialmente en niños mayores de 4 años y en aquellos con dietas restrictivas o selectivas”, advierte la doctora Valeria Blumetti, pediatra (MN 101.859). “La cocina del hogar cumple un rol central: promover variedad y calidad nutricional desde casa fortalece el sistema inmunológico y es una práctica esencial de autocuidado”, agrega.

Los expertos recuerdan que no se trata solo de consumir alimentos individuales con buen perfil nutricional, sino de asegurar la combinación adecuada de vitaminas y minerales esenciales, como A, C, D, E, K, B3, B6, B12, biotina, zinc y yodo, pilares del crecimiento y desarrollo normales de los niños.

La malnutrición infantil tiene una triple dimensión: desnutrición, sobrepeso y deficiencia de micronutrientes. Datos recientes muestran que el 43% de los niños entre 6 y 12 años presenta malnutrición, y 4 de cada 10 menores de 6 años sufre déficit de micronutrientes. En total, el 56% de los niños en edad escolar tiene déficit de al menos un micronutriente.

“La malnutrición infantil debe abordarse desde todos los ámbitos: hogar, escuela y sistema de salud”, sostiene Luciana Armengol, médica especialista en Medicina Farmacéutica y Gerenta Médica en Bayer Cono Sur (MN 112.756). “Promover una alimentación equilibrada y variada, rica en frutas, verduras, lácteos y cereales integrales, es clave para prevenir deficiencias nutricionales y sus consecuencias a largo plazo”, destaca.