Quién es el nuevo médico presidencial que atenderá a Javier Milei

Karina, la hermana de Javier Milei, designó al nuevo director de la Unidad Médica Presidencial por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Cristian Luis Martelletti es el nuevo director de la Unidad Médica Presidencial que se encargará de la salud de Javier Milei.

En el Decreto 573/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia del director de la Unidad Médica Presidencial, el doctor Manuel Emilio Estigarribia. Mientras tanto, designó en su lugar a quien ahora pasará a ocupar ese puesto y estará a cargo de la salud de Javier Milei.

Se trata del doctor Cristian Luis Martelletti, cuya designación fue firmada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El nombramiento, que le otorga el rango y jerarquía de subsecretario, se enmarca en la órbita de la cartera liderada por la hermana del mandatario.

Quién es Cristian Luis Martelletti, el nuevo médico de Javier Milei Cristian Luis Martelletti Cristian Luis Martelletti, el nuevo médico presidencial. Martelletti es médico cirujano especializado en cirugía general, pero tiene una subespecialización en cabeza y cuello. Además, de acuerdo a su cuenta de LinkedIn, cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de la salud pública.

Desde 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, también había parte de la Unidad Médica Presidencial. Sin embargo, en el último tiempo, ejerce como jefe del servicio de Cirugía del Hospital Zonal General de Agudos “Doctor Alberto Edgardo Balestrini” en Ciudad Evita, cargo al que accedió en 2021 por resolución de la provincia de Buenos Aires. Además, lidera la sección quirúrgica del Hospital Posadas y coordina la red de cirugía en las provincias de Buenos Aires y Chaco.