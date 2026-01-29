Presenta:

Claves para una buena alimentación infantil desde casa

Te compartimos algunos consejos para la alimentación infantil para que tus hijos crezcan fuertes y sanos.

Cynthia Garrido

Alimentación infantil

La alimentación infantil es clave para el crecimiento y desarrollo de los niños. Durante la infancia se forman muchos hábitos que pueden durar toda la vida. Por eso, es importante ofrecer alimentos variados y saludables desde temprano. Aquí te compartimos algunos consejos para que tus hijos crezcan sanos y fuertes.

Claves para una buena alimentación infantil

Una dieta equilibrada debe incluir frutas, verduras, cereales, proteínas y lácteos. Cada grupo aporta nutrientes esenciales para el cuerpo. No se trata de comer mucho, sino de comer mejor.

Es recomendable respetar horarios y rutinas de comida. Comer en familia ayuda a crear hábitos positivos. Además, los niños aprenden observando a los adultos.

Limitar el consumo de azúcar, sal y ultraprocesados es fundamental. Estos productos pueden afectar la salud si se consumen en exceso. Lo ideal es priorizar alimentos frescos y caseros.

por qué preferimos lo dulce, chocolate, bebé comiendo chocolate
Claves para una buena alimentación infantil

También es importante fomentar la hidratación con agua. Las bebidas azucaradas no son necesarias en la dieta diaria. El agua es la mejor opción para acompañar las comidas.

Por último, cada niño es diferente y tiene sus propios tiempos. Forzar la comida no es una buena estrategia. Acompañar con paciencia y ejemplo ayuda a construir una relación sana con los alimentos.

