Claves para una buena alimentación infantil desde casa

Te compartimos algunos consejos para la alimentación infantil para que tus hijos crezcan fuertes y sanos.

La alimentación infantil es clave para el crecimiento y desarrollo de los niños. Durante la infancia se forman muchos hábitos que pueden durar toda la vida. Por eso, es importante ofrecer alimentos variados y saludables desde temprano. Aquí te compartimos algunos consejos para que tus hijos crezcan sanos y fuertes.

Claves para una buena alimentación infantil Una dieta equilibrada debe incluir frutas, verduras, cereales, proteínas y lácteos. Cada grupo aporta nutrientes esenciales para el cuerpo. No se trata de comer mucho, sino de comer mejor.

Es recomendable respetar horarios y rutinas de comida. Comer en familia ayuda a crear hábitos positivos. Además, los niños aprenden observando a los adultos.

Limitar el consumo de azúcar, sal y ultraprocesados es fundamental. Estos productos pueden afectar la salud si se consumen en exceso. Lo ideal es priorizar alimentos frescos y caseros.

También es importante fomentar la hidratación con agua. Las bebidas azucaradas no son necesarias en la dieta diaria. El agua es la mejor opción para acompañar las comidas.