El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desactivó el paro en los aeropuertos del país
La medida regirá por 15 días desde este miércoles y obliga a suspender el paro previsto en 27 aeropuertos del país, que amenazaba con generar demoras y cancelaciones en los vuelos.
A horas de un nuevo paro aéreo, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria para intentar frenar el conflicto. La medida apunta a desactivar las acciones impulsadas por trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC), quienes reclaman mejoras salariales y habían previsto un paro nacional este miércoles.
Según el cronograma difundido por el gremio, las protestas estaban previstas entre el 18 y el 24 de marzo en 27 aeropuertos, con interrupciones en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 17 a 20, lo que anticipaba demoras y posibles cancelaciones.
El comunicado del Gobierno anunciando la conciliación obligatoria
Frente a este escenario, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dispuso la conciliación obligatoria. La resolución regirá por 15 días a partir de las 9 del 18 de marzo, con el objetivo de garantizar la normal prestación de los servicios y abrir una instancia de negociación entre las partes.
La cartera intimó al sindicato a suspender cualquier medida de fuerza durante ese período y a los trabajadores a retomar sus tareas de manera habitual. A su vez, estableció que la ANAC deberá abstenerse de aplicar sanciones o represalias y asegurar el funcionamiento regular de las operaciones.
Además, tanto el gremio como el organismo deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto. Desde el Gobierno remarcaron su apuesta al diálogo como vía para resolver la disputa y convocaron a las partes a negociar en un "marco de responsabilidad que preserve el interés general y la paz social".