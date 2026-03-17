El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desactivó el paro en los aeropuertos del país

La medida regirá por 15 días desde este miércoles y obliga a suspender el paro previsto en 27 aeropuertos del país, que amenazaba con generar demoras y cancelaciones en los vuelos.

A horas de un nuevo paro aéreo, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria para intentar frenar el conflicto. La medida apunta a desactivar las acciones impulsadas por trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC), quienes reclaman mejoras salariales y habían previsto un paro nacional este miércoles.

Según el cronograma difundido por el gremio, las protestas estaban previstas entre el 18 y el 24 de marzo en 27 aeropuertos, con interrupciones en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 17 a 20, lo que anticipaba demoras y posibles cancelaciones.

El comunicado del Gobierno anunciando la conciliación obligatoria Frente a este escenario, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dispuso la conciliación obligatoria. La resolución regirá por 15 días a partir de las 9 del 18 de marzo, con el objetivo de garantizar la normal prestación de los servicios y abrir una instancia de negociación entre las partes.

La cartera intimó al sindicato a suspender cualquier medida de fuerza durante ese período y a los trabajadores a retomar sus tareas de manera habitual. A su vez, estableció que la ANAC deberá abstenerse de aplicar sanciones o represalias y asegurar el funcionamiento regular de las operaciones.