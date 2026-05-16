Cuando el fútbol dejó de ser solo deporte

Cada cuatro años el planeta vuelve a detenerse frente al futbol . Millones de personas miran los mismos partidos , discuten las mismas jugadas y sienten emociones idénticas, aunque vivan en países distintos, hablen idiomas diferentes o pertenezcan a culturas opuestas.

Pocas experiencias colectivas conservan hoy esa capacidad. Y probablemente ahí esté una de las claves para entender por qué el fútbol alcanzó un nivel de influencia que ningún otro deporte logró construir. El problema es que hace tiempo dejó de ser solamente un deporte . Hoy el fútbol funciona como un ecosistema social con forma de deporte . Según FIFA, más de 265 millones de personas practican fútbol organizado en el mundo. Si se suman entrenadores, árbitros, dirigentes y estructuras vinculadas, el ecosistema supera ampliamente los 300 millones de personas involucradas de manera directa. No existe otra actividad con semejante combinación de alcance cultural, impacto económico, influencia política y pertenencia emocional .

La NBA posee una influencia cultural gigantesca. Pero el fútbol tiene algo distinto: está en todas partes al mismo tiempo. Miles de clubes, cientos de federaciones, múltiples jurisdicciones y distintos niveles de control conviven dentro de una estructura global difícil de comparar con cualquier otro deporte . Eso le da una potencia extraordinaria. Pero también genera enormes zonas de opacidad. Y donde existe opacidad junto con legitimidad social y circulación masiva de dinero, aparecen inevitablemente riesgos estructurales.

La dimensión económica ayuda a entender la magnitud del fenómeno. Según Deloitte Football Money League 2026, los veinte clubes más ricos del mundo generaron alrededor de 12.400 millones de euros en una sola temporada. Y eso representa apenas una parte del sistema. Cuando se agregan derechos televisivos, apuestas deportivas, plataformas digitales, turismo y patrocinio, la industria supera ampliamente los 100.000 millones de dólares anuales. El Mundial 2026 probablemente marque otro punto de inflexión. La FIFA proyecta ingresos récord y una expansión comercial sin precedentes. Pero el cambio más profundo no es económico. Es cultural. Durante décadas el fútbol conservó algo que lo volvía masivo: cualquiera podía sentirse parte. No hacía falta ser rico para ir a una cancha, mirar un partido o imaginarse dentro del espectáculo.

Esa lógica está cambiando

Los precios dinámicos, las plataformas pagas y la transformación del espectáculo en experiencia premium están modificando la relación entre el fútbol y sus propios hinchas. Cada vez hay más personas mirando desde afuera un espectáculo que ayudaron a convertir en fenómeno global. El fútbol todavía habla en nombre del pueblo, pero cada vez se parece más a un negocio pensado para consumidores premium. Y cuando el acceso depende cada vez más de la capacidad de consumo, también cambia quién puede seguir formando parte del juego.

El fútbol como estructura de poder

Reducir el fenómeno únicamente al dinero sería simplificar demasiado. El fútbol también se transformó en una herramienta de poder global. El sportswashing ya no es una teoría académica. Es una práctica visible. Estados y grandes grupos económicos utilizan el deporte para ganar legitimidad, ampliar influencia internacional y construir posicionamiento global. Arabia Saudita y Qatar entendieron algo antes que muchos gobiernos occidentales: controlar parte del ecosistema futbolístico implica controlar atención, conversación pública y capital simbólico.

FUTBOL Durante décadas el fútbol conservó algo que lo volvía masivo: cualquiera podía sentirse parte. Archivo.

El fútbol dejó de ser solamente un espectáculo deportivo. Hoy también organiza influencia. Y toda estructura de influencia atrae actores criminales. El Grupo de Acción Financiera Internacional advirtió hace años sobre los riesgos de lavado de activos dentro del fútbol. Las apuestas ilegales, la manipulación de partidos, las transferencias opacas y la corrupción institucional no son anomalías aisladas. Son fenómenos que encuentran condiciones favorables dentro de un ecosistema gigantesco, fragmentado y emocionalmente legitimado.

La lógica de la omisión preventiva

Ahí aparece una idea central de mi trabajo: la omisión preventiva. Muchos de los problemas del fútbol moderno no continúan porque sean invisibles. Continúan porque las señales de riesgo son conocidas y las instituciones aprenden a convivir con ellas. Ese mecanismo se repite constantemente. La violencia estructural, la explotación sobre juveniles, la corrupción dirigencial o la infiltración del crimen organizado rara vez aparecen de un día para otro. En la mayoría de los casos, los indicadores estuvieron presentes mucho antes de que los escándalos explotaran públicamente. El problema nunca fue la falta de señales. El problema fue la normalización.

La doble cara del gol

Y sin embargo, incluso dentro de esa lógica, el fútbol conserva algo que todavía no pudo ser reemplazado por el mercado: la pertenencia. Ahí aparece la verdadera doble cara del gol. El mismo sistema que puede producir exclusión también puede generar comunidad. El mismo deporte que funciona como negocio global multimillonario puede seguir siendo un espacio de identidad para millones de personas. Por eso analizar críticamente el fútbol no implica atacar al fútbol. Implica entender las estructuras que deciden qué cara del ecosistema termina predominando. Porque detrás de cada gol no solamente hay una emoción.

MESSI Muchos de los problemas del fútbol moderno no continúan porque sean invisible. Archivo.

También hay poder

* Eduardo Muñoz. Criminólogo. Creador del Teorema de la Omisión Preventiva. Autor de La doble cara del gol (2026), un análisis criminológico del fútbol y el poder.

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