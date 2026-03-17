Buscan convertir el aceite vegetal usado en bioenergía en Mendoza: detalles del plan

El Gobierno de Mendoza oficializó el convenio con la empresa Ecopor para poner en marcha un sistema provincial de recolección, trazabilidad y reciclaje de aceite vegetal usado proveniente de hogares, comercios gastronómicos e industrias alimenticias. El residuo recuperado será destinado a producir bioenergía y su implementación comenzará a trabajarse junto a los municipios .

El acuerdo fue suscripto entre la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, y la empresa Ecopor SA, dedicada a la recolección, tratamiento y valorización de aceite vegetal usado para su transformación en biocombustibles y otros productos dentro de esquemas de economía circular.

La medida forma parte de la estrategia provincial orientada a fortalecer la gestión de residuos especiales, reducir los riesgos asociados a su disposición inadecuada y promover modelos productivos que permitan transformar residuos en nuevos recursos.

El convenio establece que la empresa Ecopor será responsable de la recolección del aceite vegetal usado en establecimientos gastronómicos, industrias alimenticias y otros generadores, así como en puntos limpios que se habilitarán mediante acuerdos específicos con los municipios.

Para ello se instalarán recipientes adecuados para el almacenamiento seguro del residuo y se organizarán circuitos de recolección específicos en cada territorio. También se prevé el desarrollo de puntos de acopio en centros comunales, centros de jubilados y otros espacios definidos junto con las autoridades locales.

Uno de los aspectos centrales del sistema será la trazabilidad del residuo. La Provincia contará con acceso al sistema informático de la empresa para verificar la situación de los establecimientos adheridos y monitorear el circuito de recolección. De esta manera se podrá asegurar que el aceite vegetal usado siga el canal formal de tratamiento y evitar desvíos o disposiciones irregulares.

Más detalles

El sistema permitirá además generar registros estadísticos e históricos de recolección, información que facilitará el seguimiento del programa y la planificación de nuevas acciones de gestión ambiental.

Los aceites recuperados serán tratados en la planta habilitada de Ecopor, donde la fracción recuperable se destinará a la elaboración de materia prima para la producción de bioenergía, integrando el residuo a un esquema de economía circular.

Además de la operatoria de recolección y tratamiento, el programa contempla acciones de capacitación, difusión y educación ambiental. La empresa aportará materiales informativos y asistencia técnica para promover prácticas adecuadas de disposición del aceite vegetal usado y acompañar las campañas que impulsa el Ministerio de Energía y Ambiente.

Como ocurrió con la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, el programa comenzará a desarrollarse a través de encuentros con los municipios, con el objetivo de delinear estrategias de implementación, coordinar la instalación de puntos de recolección y relevar las necesidades locales que permitan garantizar una aplicación efectiva en todo el territorio provincial.