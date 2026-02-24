Tormentas en Buenos Aires: cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana
Luego de la lluvia durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, se prevé que la jornada continúe inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
El Servicio Meteorológico Nacional informó cómo continuará el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores luego de las tormentas que afectaron a la región durante la noche del lunes y la madrugada de este martes.
Para este martes 24, el organismo prevé que continúe la inestabilidad en CABA. La temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 32°.
Cómo estará el tiempo de este martes 24 de febrero
Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvias de hasta el 10%. La temperatura rondará los 24° y los vientos soplarán desde el noroeste con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Por la tarde se espera un aumento de la inestabilidad. El pronóstico indica entre 40% y 70% de probabilidad de tormentas fuertes. La temperatura llegará a los 32°. En ese período, el viento rotará al sector sur y mantendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Hacia la noche continuarán las tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 10% y 40%. La temperatura descenderá hasta los 26°. Los vientos soplarán desde el sureste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
Pronóstico extendido: así estará el tiempo en Buenos Aires hasta el domingo
- Para el miércoles 25 se espera cielo algo a parcialmente nublado con el correr de las horas. La mínima será de 17° y la máxima de 26°. Durante gran parte del día se registrarán vientos del sector sureste.
- El jueves 26 se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. Los vientos soplarán desde el sureste durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde rotarán al sector este.
- El viernes 27 el cielo estará parcialmente a algo nublado. La temperatura mínima será de 20° y la máxima de 28°. Los vientos del noreste disminuirán su intensidad con el paso de las horas.
- Para el sábado 28 se pronostica una mínima de 21° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. Se esperan vientos del noreste con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora.
- El domingo 1 de marzo el cielo se presentará mayor a parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 23° y la máxima alcanzará los 31°. Se prevén vientos del noreste.