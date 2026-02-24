Tormentas en Buenos Aires: cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana

Luego de la lluvia durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, se prevé que la jornada continúe inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Tormentas afectaron la Ciudad de Buenos Aires durante la noche del lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional informó cómo continuará el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores luego de las tormentas que afectaron a la región durante la noche del lunes y la madrugada de este martes.

Para este martes 24, el organismo prevé que continúe la inestabilidad en CABA. La temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 32°.

Cómo estará el tiempo de este martes 24 de febrero Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvias de hasta el 10%. La temperatura rondará los 24° y los vientos soplarán desde el noroeste con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde se espera un aumento de la inestabilidad. El pronóstico indica entre 40% y 70% de probabilidad de tormentas fuertes. La temperatura llegará a los 32°. En ese período, el viento rotará al sector sur y mantendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche continuarán las tormentas aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 10% y 40%. La temperatura descenderá hasta los 26°. Los vientos soplarán desde el sureste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.