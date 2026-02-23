El rincón silencioso y calmo que está en Buenos Aires, tiene una playa virgen y es low cost

Hay actividades que invitan a conectar con la naturaleza y hay diferentes opciones de hospedaje.

Un destino para visitar antes de que se acabe el verano.

A kilómetros de Capital Federal, se encuentra un rincón escondido con un gran faro que funciona como guía para descubrir paisajes únicos y disfrutar de la serenidad del océano. Esto lo convierte en un destino obligatorio para quienes buscan un destino tranquilo, alejado de la ciudad y apto para toda la familia.

El Faro Segunda Barranca está ubicado en Carmen de Patagones, al sur de la provincia. No es un pueblo, ni un balneario, sino un faro rodeado de inmensas playas vírgenes. Según algunos visitantes, solo se escucha el viento y el motor de algún pescador que está a lo lejos.

La soledad es casi absoluta y es perfecta para relajarse en Buenos Aires. Pero también cuenta con algunas actividades cercanas para los que desean entretenerse con algo más que la naturaleza. Una de ellas es visitar Villa 7 de Marzo, un pueblo de pescadores con viviendas rústicas que parece detenido en los años 70.

villa 7 de marzo pueblo Las playas que están "escondidas" en Buenos Aires. Archivo Otra actividad recomendada es pescar en la costa. La zona es considerada una de las mejores por su variedad de peces (corvinas, pescadillas, etc) debido a la profundidad de sus aguas. A su vez, funciona como un espacio elegido por lobos marinos y orcas para merodear, aunque estas últimas aparecen rara vez.

Si visitás el lugar en marzo podés asistir a la Fiesta de la Soberanía Patagónica. Es uno de los eventos más grandes de la región que incluye espectáculos, ferias y gastronomía típica. También se organizan salidas 4x4 y concursos de pesca.