Sorpresa en Vicente López: rescataron un pingüino rey herido en la costa

Un ejemplar de Pingüino rey fue rescatado luego de aparecer herido y debilitado en la costa del Río de la Plata , a la altura del partido bonaerense de Vicente López . El hallazgo generó sorpresa entre vecinos y especialistas, ya que se trata de una especie que habita principalmente regiones subantárticas y rara vez llega hasta esa zona.

El operativo fue realizado por personal de Defensa Civil de Vicente López, que acudió al lugar luego de recibir un aviso sobre la presencia del ave en la ribera. Tras constatar que el animal se encontraba en situación de varamiento y riesgo, fue trasladado rápidamente al Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaikèn, ubicado en Belén de Escobar, donde comenzó su proceso de evaluación y rehabilitación.

Especialistas indicaron que el animal pertenece a la especie Aptenodytes patagonicus, considerada la segunda más grande entre los pingüinos, solo superada por el Pingüino emperador. Su hábitat habitual se encuentra en islas frías del hemisferio sur, especialmente en áreas ubicadas entre la Antártida y Sudamérica.

Las colonias más cercanas al territorio argentino se encuentran en Georgia del Sur, las Islas Malvinas y las Islas Sandwich del Sur, además de registros en Tierra del Fuego. Sin embargo, estos animales pueden recorrer enormes distancias en mar abierto durante sus desplazamientos en busca de alimento, siguiendo zonas de alta productividad del Mar Argentino.

Según explicaron los especialistas, el pingüino rescatado presentaba señales de haber atravesado recientemente su proceso de muda de plumaje.

Durante esta etapa los ejemplares suelen permanecer más delgados y con menor energía, lo que podría haber facilitado que las corrientes marinas lo empujaran hacia el interior del Río de la Plata.

El objetivo de los equipos veterinarios de la Fundación Temaikèn es que, una vez que el ave recupere su estado de salud, pueda ser liberada en playas del sur de la provincia de Buenos Aires.

Esa región es utilizada por la especie durante su etapa de alimentación y representa un punto adecuado para que el animal retome su ciclo natural en el mar.