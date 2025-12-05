Fueron trasladados a Egipto los diez delfines del ex Aquarium en un operativo inédito

El cierre del Aquarium de Mar del Plata , concretado a comienzos de año, impulsó un operativo internacional sin precedentes para reubicar a todas las especies que permanecían en el predio. El procedimiento más complejo fue el traslado de los diez delfines nariz de botella que vivían en las instalaciones hasta hace ocho meses .

Ahora fueron trasladados con éxito a un centro marino ubicado cerca del mar Rojo, en El Cairo, Egipto .

La maniobra fue coordinada por Servicios Logísticos Asociados (SLA) SRL y demandó una logística inusual. Su director de Operaciones, Ignacio Nieto, señaló que se trató de un movimiento “anecdótico” para la empresa, ya que era la primera vez que tenían a su cargo el transporte de animales acuáticos. Para el viaje se utilizaron diez cajas especialmente acondicionadas, con agua hasta la mitad y una estructura interna diseñada para proteger a cada ejemplar.

Antes de ubicarlos en las cajas, los equipos debieron humectar a los delfines con vaselina y crema para evitar lesiones , además de colocarles protecciones de goma espuma en cabeza y aletas. Cada contenedor contaba con tubos laterales y una lona a modo de camilla que permitía recostarlos sin ejercer presión sobre sus cuerpos. La preparación de cada ejemplar demandó cerca de 30 minutos.

El operativo comenzó en Mar del Plata durante la madrugada. Desde allí, la caravana se dirigió al aeropuerto internacional de Ezeiza, realizando paradas cada 20 minutos para controlar el estado de los animales. Una vez en la terminal, las cajas fueron cargadas en un vuelo de Qatar Airways especialmente acondicionado para el traslado.

acuario de egipto

Zaiko, Lara, Olivia, Isis, Aramis, Callie, Moro, Ares, Juno y Mako –los diez delfines trasladados– viajaron acompañados por sus cuidadores y por un equipo de veterinarios que monitoreó permanentemente su evolución. Estas mismas personas permanecerán con ellos durante los próximos tres meses en Egipto para asistir en su adaptación y entrenamiento en el nuevo recinto marino.

De Mar del Plata a Egipto

El traspaso al acuario egipcio reemplazó el plan inicial de reubicación en un oceanario cercano.

La operación se concretó en medio de la atención pública generada meses atrás por la circulación de imágenes que mostraban agua con un color atípico en los estanques del ex acuario, lo que derivó en inspecciones de Zoonosis, Bienestar Animal y la Dirección Provincial de Pesca. Los informes oficiales descartaron desnutrición, enfermedad o maltrato.

Finalmente, tras un seguimiento veterinario estricto y un operativo técnico de alta complejidad, los diez delfines arribaron en buen estado a Egipto, completando así una de las reubicaciones animales más singulares realizadas desde la Argentina.