Fiestas: cómo comprar electrodomésticos con un 50% de descuento

Con la cercanía de las fiestas , se anunció una rebaja de hasta el 50% en ciertos electrodomésticos made in Tierra del Fuego. El beneficio está pensado para quienes buscan hacer un gasto a fin de año para remodelar el hogar y pueden hacerlo con el beneficio y descuento para no pegarle tan duro al bolsillo.

Se detalló que los productos fabricados en Tierra del Fuego pueden encontrarse con descuentos del 50 % —aunque no todos los artículos de esa procedencia participan de la promoción.

Según lo explicado, los descuentos obedecen a varios motivos: por un lado, los precios anteriores eran “demasiado altos”, basados en una expectativa de dólar que no se concretó; por otro, hubo una entrada importante de electrodomésticos importados este año, sumado a un incremento en la oferta local e importada; por último, la sobreoferta llevó a que los comercios bajen los márgenes de ganancia para poder vender.

En la práctica, esto puede representar una buena oportunidad para quienes buscan renovar sus equipos domésticos con menor gasto.

No todos los productos fabricados en Tierra del Fuego tienen descuentos —por lo que conviene revisar listados online o consultar al comercio antes de comprar.

Además, fuentes sugieren que algunos de los precios actuales podrían bajar aún más cuando se aplique una medida que contempla la baja de aranceles de importación, lo que facilitaría la entrada de más productos al país.

Qué conviene hacer si querés aprovechar las ofertas y cuándo

Si estás interesado en estas rebajas, lo recomendable es revisar los catálogos online de los fabricantes locales, confirmar que el producto esté efectivamente con descuento y actuar con rapidez, ya que la oferta podría ser por tiempo limitado o hasta agotar stock.

Asimismo, tener en cuenta si conviene esperar —si realmente se prevé una reducción de precios a partir de la entrada de más productos importados—, o si conviene comprar ya para no correr el riesgo de que se agoten las unidades rebajadas.