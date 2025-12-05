Cerrarán una estación de la Línea B del subte: cuál es y cuánto tiempo estará clausurada

La estación Malabia de la Línea B del subte porteño quedará cerrada desde el martes 9 de diciembre como parte del plan de renovación integral que impulsa Subterráneos de Buenos Aires SAU. (SBASAU). Según confirmó la empresa, la clausura se extenderá por dos meses y se suma a otras intervenciones simultáneas en la red.

La parada, ubicada en una zona estratégica de la Ciudad, forma parte de un paquete más amplio de obras que ya afectan a estaciones como Congreso, Loria y Río de Janeiro (Línea A), Uruguay (Línea B) y Plaza Italia y Agüero (Línea D). En total, seis estaciones permanecen sin servicio mientras avanzan los trabajos.

Las reformas previstas para Malabia incluyen la restauración de accesos, galerías de escaleras fijas y mecánicas, andenes y pisos. El proyecto contempla tareas de impermeabilización, aplicación de revestimientos cerámicos, pintura general y la instalación de luminarias LED para mejorar la visibilidad y modernizar el entorno. También se renovará la señalética con incorporación de señalización braille y nuevo mobiliario como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Entre los trabajos destacados, se restaurarán un mural y el histórico nomenclador “Canning”, un ícono que remite a los orígenes de la estación. La empresa recordó que durante los últimos meses ya fueron puestas en valor estaciones de las líneas A, B, C, D y E, además de trece paradores del Premetro.

El panorama del subte porteño muestra múltiples frentes en obra: en la Línea A continúan las tareas en Piedras; en la Línea D, avanza la intervención en Tribunales; y se encuentran en licitación obras para renovar Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C) y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Según SBASAU, el objetivo es mejorar la circulación, la accesibilidad y la experiencia de quienes utilizan el sistema, adaptando cada estación a nuevas demandas de uso y a estándares actuales de infraestructura urbana.

Sistema multipago en el Subte

Po otro lado, se recordó que cumple un año la implementación del multipago en el Subte de la Ciudad, que permite el abono de los viajes con tarjetas de crédito, débito y celulares. Desde entonces, el 35% de los usuarios elige este método más ágil, cómodo, con múltiples descuentos y reintegros. Diferentes bancos, tarjetas y billeteras virtuales ofrecen promociones que incluyen descuentos de hasta el 100% del valor del pasaje.

MULTIPAGO_MACRI

“Lo prometimos y cumplimos. Le dimos la libertad a cada usuario de elegir cómo pagar, logramos terminar con el monopolio de la SUBE y abrimos el juego a los privados. La competencia permite beneficiar a los usuarios con descuentos y reintegros sin aumentar sin aumentar el subsidio o los impuestos”, declaró el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Y agregó: “Este fue un hito muy importante para seguir modernizando el Subte como venimos haciendo. Por primera vez en 25 años llamamos a licitación para construir una línea nueva de Subte, la Línea F que comenzará a construirse el año que viene, estamos renovando la flota y poniendo en valor las estaciones”.

Javier Ibáñez, presidente de Subterráneo de Buenos Aires S.A.U. destacó: “Desde el inicio de la gestión estamos trabajando por un Subte más moderno, con mayor confort y tecnología. Y la incorporación del sistema mutipago nos pone a la altura de otras ciudades del mundo, que ofrecen servicios de transporte de calidad, permitiendo al usuario viajar más barato y con más comodidades”.

Hasta el momento se registró un total de 174.276.453 de transacciones pagadas con medios alternativos a la tarjeta SUBE -que continúa vigente-. Actualmente, unos 19 millones de vecinos y turistas por mes eligen pagar con QR, NFC y tarjetas que funcionan con solo apoyar en el validador de cada molinete.

Para eso, el operador de la red renovó los molinetes instaló 275 nuevos validadores en las 90 estaciones.