Así es el portal a la otra dimensión de Stranger Things desde el subte porteño: dónde queda

Netflix realizó una intervención artística en una estación de la Línea A del subte de la Ciudad de Buenos Aires, acercando un pedacito del Mundo del Revés de Stranger Things.

La espera terminó. La primera parte de la quinta y última temporada de Stranger Things llegó a la plataforma de Netflix, finalmente, el miércoles 26 de noviembre. A las 22 horas de Argentina, millones de usuarios abrieron la plataforma de streaming, provocando que la app colapsara por más de 30 minutos. Tras ello, pudimos volver a adentrarnos en el pueblo ficticio de Hawkings, donde un grupo de amigos planea luchar contra Vecna, el villano del Mundo del Revés.

El estreno de Stranger Things 5, tras más de tres años de espera, está causando sensación alrededor del mundo. Y, como sucede con cada lanzamiento, el equipo de Marketing de Netflix llevó a cabo grandes campañas para acercar un pedazo del mundo paralelo de Hawkings hasta las ciudades más importantes del planeta.

La Ciudad de Buenos Aires no se quedó atrás. En las últimas horas, algunos rincones porteños se tiñeron de la estética de Stranger Things. La esencia ochentosa, misteriosa y tenebrosa de la dimensión paralela, donde reina Vecna y abundan los demogorgones, llegó a un punto crucial de la ciudad: a la estación Pasco de la Línea A del subte.

Mirá el video de la intervención de Stranger Things en el subte porteño Portal a Stranger Things en una estación de subte Dónde queda el portal de Stranger Things en la Ciudad de Buenos Aires La estación Pasco de la Línea A del subte, ubicada en una esquina de la intersección de las calles Pasco y Rivadavia, en el barrio porteño de Balvanera, fue la elegida para abrir “un portal” hacia el Mundo del Revés. Con lianas oscuras, grandes y espantosas, una grieta que representa el paso hacia el inframundo, luces titilantes y demogorgones saliendo de las paredes, el equipo de Netflix logró reproducir la atmósfera y los elementos centrales de la narrativa de la serie más vista de toda su historia.